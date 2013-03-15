Гослекслужба уже выдала 141 лицензию на импорт лекарств

Гослекслужба Украины по состоянию на 15 марта приняла решение о выдаче лицензии 141 субъекту ведения хозяйства на осуществление хозяйственной деятельности по импорту лекарственных средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, по информации Государственной службы Украины по лекарственным средствам, которая постановлением Кабинета министров Украины от 11 февраля 2013 года №103 "О внесении изменения в пункт 5 перечня органов лицензирования" определена органом лицензирования хозяйственной деятельности по импорту лекарственных средств, по состоянию на 12 часов 15 марта 2013 года принято 142 заявления на осуществление хозяйственной деятельности по импорту лекарственных средств.

По результатам рассмотрения заявлений и приобщенных к ним документов Гослекслужбой Украины принято решение о выдаче лицензии 141 субъекту ведения хозяйства на осуществление хозяйственной деятельности по импорту лекарственных средств, а также засвидетельствованных Гослекслужбой Украины копий такой лицензии для отделенных подразделений лицензиата.

Напомним, Гослекслужба Украины с 1 марта 2013 года начала выдачу лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по импорту лекарственных средств по упрощенной процедуре.

По состоянию на 5 марта Гослекслужбой было принято решение о выдаче лицензий 129 субъектам ведения хозяйства на осуществление хозяйственной деятельности по импорту лекарственных средств.