Завтра в Украине ожидается похолодание

Завтра ночью в западных и местами в северных областях Украины ожидается небольшой снег.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, на западе местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ожидается снижение температуры: ночью 4-9° мороза, в западных областях до 13° мороза, днем 1-6° мороза (в Одесской и Николаевской областях ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла).

В восточных, Днепропетровской области, Крыму и Приазовье временами дожди, ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура в течение суток 3-8° тепла, в Луганской области - до 12°.

В западных и северных областях на дорогах гололедица.

В Киеве и области в субботу ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза, в Киеве ночью 5-7° мороза, днем 2-4° мороза.