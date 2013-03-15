Экстренная медпомощь полностью обеспечена медикаментами

Государство в полном объеме финансирует обеспечение скорой помощи всеми необходимыми видами медикаментов.

Это подчеркнула министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева во время общения с региональными журналистами, состоявшегося в Минздраве Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Как заметила Р.Богатырева, это происходит не только в пилотных регионах, но и по всей территории Украины. По ее словам, в прошлом году на обеспечение лекарственными средствами бригад скорой помощи в виде субвенций было выделено 323 млн. грн. «За последнее время у нас не было ни одного случая, когда скорая не оказала помощи больному из-за отсутствия того или иного медикамента», - подчеркнула Р.Богатырева. Министр сообщила, что экстренная помощь обеспечивается всеми необходимыми лекарствами и в этом году, отметив, что на станциях скорой помощи достаточный запас медикаментов.

По словам министра, реформирование медицинской отрасли предусматривает ряд мер по модернизации экстренной медицинской помощи. Во-первых, будет происходить обновление автопарка системы экстренной медицинской помощи во всех регионах страны. В 2012 году для нужд пилотных регионов было закуплено 286 автомобилей скорой медицинской помощи, напомнила Р.Богатырева. В этом году правительством принято решение об обеспечении закупки современного специализированного санитарного транспорта, отвечающего требованиям действующего национального стандарта, в объеме не менее 1000 единиц в год. При соблюдении таких темпов обновления транспорта в течение четырех лет можно будет выйти на плановую замену санитарного транспорта в объемах 200-300 автомобилей в год.

Во-вторых, подчеркнула министр, предусматривается создание организационно-технических и других условий для обеспечения выполнения норматива прибытия бригады экстренной медицинской помощи к месту вызова. Это включает в себя обеспечение соответствующего состояния дорог, освещение улиц, нанесение номеров на дома, работающие лифты и т. п. Ответственность за это, заметила Р.Богатырева, несут председатели облгосадминистраций и органы местного самоуправления.

И в-третьих - до конца года планируется введение в эксплуатацию централизованной оперативно-диспетчерской службы Центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. В рамках национального проекта "Своевременная помощь", отметила Р.Богатырева, будет создано 27 диспетчерских центров во всех областях Украины, которые будут принимать вызовы и, используя современные технологии GPS-навигации, направлять "скорые" по всей области. А дополнительные пункты базирования скорой помощи при амбулаториях обеспечат доступ к экстренной помощи даже самым отдаленным населенным пунктам. Центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф с единой мощной оперативно-диспетчерской службой, обратила внимание министр, станут административными органами, которые будут координировать службы и упорядочивать финансовые потоки благодаря централизации их на областном уровне.