Что нужно знать об инфаркте

Главный признак инфаркта - жгучая давящая боль за грудиной, который длится более 20 минут и не снимается лекарствами, говорит харьковский кардиолог Александр Рыльцов, 38 лет. Наступает очень резко и неожиданно.

"Если вы приняли таблетку нитроглицерина, за 5 минут еще одну и не помогло, немедленно вызывайте скорую. Дорога каждая минута."

У некоторых больных возникают приступы удушья, тошнота и рвота. Может болеть под ложечкой. Человек быстрее утомляется, приступы боли становятся сильнее и учащаются. Большинство больных за несколько дней до инфаркта слабеют, им не хватает воздуха. Может болеть живот, при прикосновении боль не становится сильнее. Это бывает при повреждении задней стенки сердца. Иногда инфаркт путают с отравлением.

"Инфаркт - это разрыв атеросклеротической бляшки. Она повреждает сосуд. Возникает тромб, который ее закупоривает и не пускает кровь к сердцу. Оно не получает кислорода и постепенно отмирает. Когда тромб еще образуется, есть немного времени. Тогда возникают сбои ритма. Давление может резко повыситься или упасть. Кружится в голове, темнеет в глазах, человек теряет сознание. Чем раньше лечить, тем меньше клеток сердца погибнет. Больше шансов на полноценную жизнь. "

gazeta.ua