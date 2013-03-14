Изменился номер «горячей» телефонной линии Министерства

Телефонная «горячая линия», которая действует в Министерстве здравоохранения по вопросам оперативного реагирования на обращение граждан, отныне будет отвечать по номеру 0-800-801-333.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

Справочную информацию, исчерпывающие ответы, решения тех или иных вопросов в пределах компетенции квалифицированные диспетчеры – специалисты в сфере здравоохранения – будут предоставлять в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Звонки со стационарных телефонов по Украине бесплатные.