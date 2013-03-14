В школах не хватает квалифицированных психологов

В украинских школах не хватает квалифицированных психологов для работы с детьми с определенными проблемами развития.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, это сегодня, 14 марта, отметил уполномоченный Президента Украины по делам ребенка Юрий Павленко во время инспекционной поездки в Сумскую область.

«Общая проблема в Украине - это недостаточная квалификация школьных психологов, которые бы адекватно и грамотно реагировали на появление в учебном заведении ребенка с особыми проблемами. Очень важно их умение выходить из сложных ситуаций без вреда для ребенка», - сказал детский омбудсмен.

По словам Ю.Павленко, сегодня задачей службы по делам детей является соответствующая учеба педагогического персонала и повышение квалификации школьных психологов. Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка во время инспекционной поездки в Сумскую область встретился с учениками средней общеобразовательной школы в с. Чернеччина Ахтырского района, а также ознакомился с деятельностью Ахтырского училища социальной реабилитации для девушек в г. Ахтырка. В частности, Ю.Павленко критически отреагировал на конфликт, возникший в школе с. Чернеччина между педагогическим коллективом и усыновленным ребенком – Дмитрием Савченко, в результате которого родители первоклассника вынуждены были перевести его на учебу в Ахтырскую ООШ №5. Детский омбудсмен посетил это учебное заведение и поздравил школьника, которому сегодня, 14 марта, когда он в первый раз пришел в свой новый класс, исполнилось 8 лет.

«В любом конфликте учителя и ребенка виноват учитель», - заявил детский омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Сумах Ю.Павленко объявит о начале Всеукраинского конкурса юношеских творческих работ «Будущее мое и моей страны».