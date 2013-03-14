«Доктор Пи» жалуется на предвзятое отношение к себе

Сегодня в Сыховском райсуде Львова началось второе заседание по делу Андрея Слюсарчука, известного как “доктор Пи”.

Как передает корреспондент УНИАН, находясь в зале суда, А.Слюсарчук, отвечая на вопрос УНИАН, не опасается ли он за свою жизнь, заявил, что нет, “хотя вокруг меня много циркулирует разговоров о самоубийстве и, по-видимому, это было бы очень выгодно, но я психически уравновешенный”.

Он также отметил, что ощущает предвзятое отношение к нему со стороны медиков, а также “чувствую предубеждение от журналистов”.

Относительно пребывания и условий во Львовском СИЗО, А.Слюсарчук заявил, что у него “условия лучше, чем у Тимошенко”, однако отказался сказать, сколько человек находится вместе с ним в камере, и отметил, что “условия во Львовском СИЗО, как и везде в стране”.

На сегодняшнее заседание суда вызвано 9 потерпевших по делу А.Слюсарчука, присутствуют двое защитников “доктора Пи”.

Вместе с тем судья Назарий Дулебко принял решение запретить проведение в зале судебного заседания фото- и видеосъемки по просьбе самого А.Слюсарчука и стороны обвинения.

Судебное заседание продолжается, в зале присутствует много журналистов.

Как сообщал УНИАН, несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях А.Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 миллионов цифр в числе «Пи» после запятой. А.Слюсарчук также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей. Он стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако в результате расследования газеты «Експрес» выяснилось, что А.Слюсарчук – самозванец, который не имеет даже высшего образования. По данным СМИ, он искалечил десятки людей, зафиксировано, как минимум, три смертельных случая.

В отношении А.Слюсарчука львовская милиция возбудила 2 уголовных дела - по подозрению в мошенничестве и по подозрению в использовании поддельных документов.

В октябре 2012 года СМИ сообщали, что следствие установило, что в результате «лечебной практики» А.Слюсарчука, известного как «Доктор Пи», умерли шесть человек. Всего же по делу десять эпизодов незаконной лечебной практики.

22 января Соломенский районный суд Киева отклонил ходатайство защиты об освобождении А.Слюсарчука под залог в 130 тыс. грн, мотивируя тем, что преступления, в которых он обвиняется, являются тяжкими и предусматривают наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

22 февраля Коллегия судей Апелляционного суда Львовской области приняла решение, что дело А.Слюсарчука, который обвиняется в подделке документов, мошенничестве, причинении тяжелых телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, и незаконной врачебной деятельности, будет слушаться во Львове.

5 марта А.Слюсарчука привезли по этапу из Киева во Львов для участия в заседании Сыховского районного суда Львова.