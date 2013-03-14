Водителей предупреждают об ухудшении погоды 15 марта

Государственная автомобильная инспекция предупреждает водителей об ухудшении погодных условий 15 марта и советует им по возможности воздержаться от поездок на собственном транспорте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, по прогнозу Гидрометцентра, 15 марта активный циклон обусловит сложные погодные условия: в западных областях сильные снегопады, метели, снежные заносы, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, в Карпатском регионе очень сильные осадки, в северных и Винницкой областях сильные дожди.

ГАИ Украины напоминает водителям, что при таких погодных условиях необходимо неуклонно соблюдать Правила дорожного движения, быть особенно внимательными и осторожными.

«Следите за техническим состоянием автомобиля, пользуйтесь ремнями безопасности, не превышайте скорость, соблюдайте безопасную дистанцию и правила парковки (чтобы не мешать работе снегоуборочной техники). С особой осторожностью двигайтесь по мостам и эстакадам, откажитесь от рискованного маневрирования. В условиях недостаточной видимости, тумана, сильного снегопада или дождя, двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фарами», - говорится в сообщении.

Также ГАИ рекомендует водителям следить за сообщениями в СМИ относительно состояния движения по дорогам страны.