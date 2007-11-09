Черновецкий распродаст инфекционные корпуса киевских больниц?

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ дал поручение главному управлению охраны здоровья Киевской городской государственной администрации и своему первому заместителю Денису БАССУ изучить возможность вынесения инфекционных отделений больниц за пределы Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение мэр дал сегодня на расширенном заседании коллегии КГГА.

Так, обращаясь к начальнику ГУ охраны здоровья Людмиле КАЧУРОВОЙ, он сказал: “мне как мэру Киева нужны будут ваши предложения по выносу инфекционных корпусов за пределы города, потому что это никак не повредит больным, они в целом находятся в больнице, и тут проблемы с транспортом нет. Но одновременно здесь можно было бы, и Д.БАСС должен проанализировать, какие инвестиционные проекты могут иметь место в связи с выносом этих корпусов за пределы города”.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил провести всю необходимую работу и предоставить ему на рассмотрение информацию в течение двух недель.

В частности, Д.БАССУ он поручил изучить вопрос, насколько привлекательными будут те или иные инвестиционные проекты на территории вынесенных больниц. В том случае, если объект будет инвестиционно не привлекательным, то город, по словам мэра, «будет выносить инфекционные отделения за средства городского бюджета».