Сократят 4 тыс. работников военно-медицинских учреждений

Планируется сократить на 4 тысячи работников военно-медицинских учреждений.

Об этом сообщил в. и.о. директора Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины Игорь Данильчук сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что на сегодняшний день в Вооруженных Силах Украины насчитывается около 180 тысяч человек, а предусматривается, что на конец 2017 года их будет 115 тысяч. По его словам, на данное время в военно-медицинском департаменте работают 11,5 тысяч человек, потому ориентировочно до конца 2017 года за счет оптимизации будут работать 7,5 тысяч человек. Он отметил, что предусматривается оптимизация госпиталей, которые размещены в городе Старый Константинов, городе Новоград-Волынский, в пгт Черкасское Днепропетровской области. В то же время он отметил, что данная концепция реформирования пока еще не утверждена и это только предварительная наработка.

При этом И.Данильчук подчеркнул, что в процессе оптимизации численности медицинской службы будут учтены “все социальные составляющие и не будет нарушена ни одна конституционная норма об оказании медпомощи пенсионерам”. Он подчеркнул, что были обращения от общественных организаций по ряду госпиталей в Украине. По его словам, поликлиника 1121 в городе Ивано-Франковск с дневным стационаром не будет сокращена и “в перспективе до 2017 года этот вопрос подниматься не будет”. Говоря о Луцком военном госпитале, он отметил, что даже в случае оптимизации численности его работников не будут нарушены права людей на медицинское обеспечение. И.Данильчук, рассказывая о Военно-медицинском клиническом центре в городе Винница отметил, что “он не будет сокращен, а будет оптимизирована его численность в разумных и достаточных пределах для того, чтобы он не потерял своих возможностей по оказанию квалифицированной помощи”.

В то же время он подчеркнул, что те военные госпитали, которые имеют по 100-200 коек, “будут трансформированы и реформированы в поликлиники с дневным стационаром с учетом того количества военнослужащих, которые проживают в данном населенном пункте”.

Заместитель министра обороны Украины Артуро Бабенко отметил, что сложилась ситуация, когда в госпиталях, “где за год обслуживается 80-100 человек, имеется по 600 человек персонала”. “Это слишком, здесь необходимо решать вопрос”, - отметил он. В то же время он подчеркнул, что при реформировании необходимо сделать все для того, чтобы с баланса медицинских учреждений были убраны объекты, которые им не нужны, но на содержание которых должны выделяться деньги. Он подчеркнул, что на сегодняшний день медицинская служба ВСУ имеет мощный научный потенциал, поскольку в военно-медицинских учреждениях работают 117 кандидатов наук, 36 докторов наук, 80 заслуженных врачей Украины и заслуженных работников здравоохранения Украины.

В. и.о. начальника Украинской военно-медицинской академии Василий Варус отметил, что 30% медицинских специалистов, врачей в ВСУ являются выпускниками академии. По его словам, 72% преподавателей академии “имеют боевой опыт и принимали участие в миротворческих миссиях”. Он добавил, что на сегодняшний день на хирургической кафедре академии в год проводится около 1500 операций.

Председатель общественного совета при МОУ Юрий Михайленко подчеркнул, что реформа в Вооруженных Силах необходима, но она должна проводиться так, чтобы был обеспечен достойный уровень лечения ветеранов воинской службы, работников ВСУ.