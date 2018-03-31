Социальные сети: антидепрессанты или источники душевных проблем?

Интернет, чаты, виртуальные дневники, социальные сети стали приметой нашего времени. Сегодня там проводят время не только активные и особо продвинутые. В виртуальных сетях бурлит своя жизнь — люди общаются, встречаются, влюбляются, ссорятся, высказывают свое мнение, загружают фотографии, видео и т.п.

Первой попыткой создать такую сеть общения еще в 1995 году стал сайт classmates.com, вскоре закрывшийся из-за недостатка рекламы и финансирования. Его автор так и сказал о своем детище: "Просто этот сайт появился слишком рано".

В социальных сетях, конечно, есть свой позитив. В них можно встретить одноклассников и знакомых, даже если вы не виделись со дня окончания школы или вуза. Найти, казалось, безнадежно потерянных дальних родственников или свою первую любовь. Когда человек регистрируется в социальной сети, ощущает легкую эйфорию — столько знакомых и друзей сразу! Мы ищем тех, кто знал нас еще юными и беззаботными, словно создаем вокруг себя положительное психологическое поле — круг поддержки, из которого черпаем новые ресурсы... Но, к сожалению, большинство из нас идеализирует онлайн-друзей и приписывает им черты, в действительности им не присущие. Скорее всего, так проявляется наша собственная нереализованность в тех или иных сферах жизни (у кого-то все чудесно складывается в личной жизни, а вот в карьере — ничего выдающегося или, наоборот, кто-то достиг многого в работе, но до сих пор одинок). Вот и ищем (конечно, бессознательно) в других то, чего нам недостает.

Недавно журналист одной из столичных газет утверждал, что социальные сети вполне могут заменить психотерапию. И рассказал душещипательную историю одной американки, находящейся в ужасном психическом состоянии после развода. По этой причине она и зарегистрировалась в социальной сети. Новые виртуальные друзья помогали, чем могли: внимательно выслушали, что-то советовали. И произошло чудо — депрессивное состояние у женщины исчезло, хотя психотерапевты ничем помочь не могли. По-моему, женщина использовала своих виртуальных друзей как "жилетку", а это не совсем этично по отношению к друзьям. Да и депрессия, если это была действительно она, так легко не прошла бы...

Каждый из нас ощущает дефицит общения, но социальные сети не решают этой проблемы, а возможно, наоборот — только усугубляют ее.

Но неограниченная свобода и отсутствие цензуры в социальных сетях часто содействуют проявлению не самых лучших человеческих черт характера. Так, муж одной знакомой неожиданно засел на "Одноклассниках". Жена не запрещала, так как пара давно живет за границей, и она расценила это как ностальгию супруга по родному городу, однокурсникам. А он тем временем знакомился с доверчивыми или легкомысленными женщинами, крутил виртуальные романы. А потом, накупив дешевых подарков, полетел на Родину в... секс-тур. Конечно, после этого их брак долго не протянул. Понятно, что у этой супружеской пары давно назревали проблемы, но толчком к подобному поведению мужа стало чувство вседозволенности, предоставляемое виртуальными сетями.

Одна из главных опасностей социальных сетей — уверенность тамошних завсегдатаев в том, что большинство их виртуальных действий останется без последствий. В жизни мы привыкли отвечать за свои поступки, а здесь — можно "подправить" подпись или стереть комментарий. В реальности, если уж высказался, то изменить свои слова трудно: слово не воробей — вылетит, не поймаешь. В социальной сети можно назваться чужим именем и поставить на профиле чужую фотографию или свою, но десятилетней давности. Но помните: любая информация, размещенная вами хотя бы для нескольких человек, способна всплыть в самый неожиданный момент. И даже тогда, когда вы эту информацию уже удалили.

Социальные сети и подростки

Ученая и писательница из Великобритании Сьюзан Гринфилд — исследовательница влияния современных технологий на работу головного мозга человека — считает, что у современного поколения, вырастающего на социальных сетях, исчезает эмпатия — способность к сопереживанию и пониманию других. Очень трудно "через Интернет" научиться межличностному общению: проявлять заботу о ком-то, смотреть в глаза, спонтанно эмоционально реагировать, и практически невозможно сразу получить ответ от собеседника, т.е. сложно вести реальный диалог. Человеческий мозг устроен так, что около 70% информации о человеке (сознательно или подсознательно) мы получаем из невербального поведения. А виртуал практически не дает нам такой информации. Поэтому отдавать предпочтение "интернет-общению" перед реальным —ограничивать себя в том, в чем действительно нуждается человек.

Дружба в социальных сетях довольно поверхностна, и некоторые молодые люди, особенно дети, стараются "добавить" к своему профилю как можно больше друзей — от несколько сотен до нескольких тысяч. С таким количеством "друзей" не реально общаться. Чаще всего, это совершенно незнакомые люди. Иногда подростки создают себе несколько разных профилей (с разными именами) в одной и той же социальной сети. Что происходит с самоидентификацией ребенка, трудно представить.

В соответствии с опросом маркетинговой компанией AWeber американских школьников и студентов, 90% подростков постоянно проводят время в Facebook (реже — E-mail), часто используя для этого и сотовые телефоны. Молодые люди заходят в социальные сети, не успев проснуться. Они находятся там, когда едут на учебу (или возвращаются домой), в школе. Не могут оторваться от онлайн-общения даже на отдыхе. 18% опрошенных подростков заявили, что вообще перестанут общаться, если социальные сети вдруг исчезнут.

К величайшему сожалению, практически невозможно проследить, чем занимаются наши дети в сетях. Специалисты советуют не так запрещать общение в Интернете, как доступно в соответствии с возрастом ребенка объяснять возможные опасности и разъяснять правила безопасного виртуального общения. А также выборочно контролировать социальную онлайн-активность ребенка.

Социальные сети и работа

Согласно опросу Careerbuilder, проведенному в 2009 году, 45% работодателей проверяют потенциальных работников в социальных сетях, а 35% из них сознались, что не взяли людей на работу, обнаружив негативный контент на их страницах. Например, основной причиной отказа работодателей были фотографии провокационного характера.

Поэтому следует помнить, что за вашей онлайн-активностью могут следить не только одноклассники или знакомые, но и ваши работодатели (нынешние или будущие), юристы или кредитные агентства. Не выставляйте фотографии, о которых можете потом пожалеть, и не пишите ничего такого, за что вам было бы стыдно. Если вы серьезно настроены делать карьеру, но хотите вести активную онлайн-жизнь, вам следует помнить о трех китах, на которых основана репутация современного работника: этичность, осторожность, здравый смысл.

Было бы неплохо добавить к вашему профилю учебные заведения, которые вы закончили, ваши звания, награды — тогда страница будет выглядеть более информативно и серьезно. Не забывайте, что можно загружать фотографии не только с вечеринок, но и с конференций, симпозиумов и т.п. Кстати, еще один плюс социальных сетей заключается в том, что здесь есть возможность познакомиться с нужными людьми. Несколько моих знакомых нашли неплохую работу именно благодаря знакомствам на таких сайтах.

Меры предосторожности в социальных сетях

По мнению специалистов по безопасному поведению в Интернете, в социальных сетях, чатах и сайтах знакомств ежедневно сидит около 750 000(!) злоумышленников. Поэтому, если вы общаетесь в социальных сетях, необходимо придерживаться определенных мер предосторожности.

Не указывайте дату и место своего рождения

Представительницы прекрасного пола не указывают дату своего рождения из женского кокетства, но они правы. С помощью даты и места вашего рождения можно получить важные документы (номера паспортов, пенсионные, страховые) и использовать информацию в преступных целях.

Не указывайте домашний адрес

Недавно произошел очень неприятный инцидент, когда сына известного бизнесмена (по иронии судьбы работающего в сфере современных компьютерных технологий) похитили и требовали за него огромный выкуп. Говорят, 20-летний парень доверчиво выложил личные данные, в частности и домашний адрес, на своем профиле. Кстати, 65% владельцев социальных страниц даже не блокируют просмотр своих данных незнакомыми людьми.

Планы на отпуск

Нередко в статусах социальных сетей можно увидеть: "7 декабря — вылетаю в Таиланд!" Конечно, такой радостью хочется поделиться со всем миром, но лучше не афишировать свои планы, ни, тем более, точное время отсутствия в доме. Это все равно, что сказать: "Люди добрые! Десять дней у нас в квартире никого не будет: приходите, делайте что хотите!" А если так уж хочется похвастаться поездкой, то фото на ваш профиль лучше выложить после этого радостного события.

Не рассказывайте о ваших "скелетах в шкафу"

Вы можете пошутить на своей странице, что употребляете наркотики, но среди ваших онлайновых друзей обязательно найдется тот, кто в это поверит. Например, ваш шеф. Убедить его, что вы невинно пошутили, будет непросто.

Вводите адрес социальной сети непосредственно в адресной строке браузера или используйте закладки на знакомый сайт.Не переходите на сайт с сомнительных страниц или со ссылок знакомых, если не уверены, что именно это письмо написали ваши знакомые.

Не регистрируйтесь во всех известных вам социальных сетях, а также не добавляйте в друзья всех подряд. Если сомневаетесь в человеке, лучше не добавляйте его для вашей же собственной безопасности. Особенно это касается людей без фотографий на профиле или без друзей.

Безусловно, социальные сети в последнее время стали невероятно популярными. Это явление неоднозначное, но ведь неоднозначно всегда относятся ко всему новому. Их приверженцы утверждают, что они несут сплошной позитив, их оппоненты считают, что негатив, но правда — где-то посредине. Социальные сети невероятно расширяют человеческие возможности общения, но следует помнить, что тепло настоящего дружеского общения в реальной жизни не заменит даже самая лучшая виртуальная дружба.

Роксолана Гнатюк, gazeta.zn.ua