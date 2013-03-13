ЕБРР предоставит кредит на Программу повышения безопасности АЭС

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) примет участие в реализации Комплексной программы повышения уровня безопасности энергоблоков АЭС Украины на 2012-2017 годы путем предоставления кредита на сумму 300 млн евро, говорится в сообщении ЕБРР.

Согласно сообщению, соответствующее решение Совет директоров ЕБРР принял на своем заседании 12 марта.

«В результате выполнения этой программы украинские АЭС будут приведены в соответствие с международными стандартами безопасности согласно руководствам МАГАТЭ», - сказано в сообщении.

Как отмечается в сообщении, данный проект на сегодняшний день является для банка самым крупным кредитным проектом в сфере ядерной безопасности. Он предусматривает, в зависимости от типа реактора, до 87 мероприятий по повышению проектных уровней безопасности, включая замену важных для безопасности оборудования систем, модернизацию систем управления и контроля, а также организационные мероприятия по улучшению управления авариями.

«Делая вклад в реализацию этой жизненно важной программы, ЕБРР не только играет важную роль в осуществлении мероприятий по повышению безопасности, но и проявляет ответственность в качестве надежного долгосрочного партнера Украины. Наше участие в данном проекте соответствует политике банка в энергетической сфере, которая предполагает инвестиции в поддержку безопасности эксплуатируемых атомных энергоблоков», – цитирует пресс-служба управляющего директора ЕБРР в сфере энергетики и природных ресурсов Риккардо Пулити.

Также в сообщении отмечается, что помимо мероприятий, направленных на повышение безопасности, данный проект предполагает поддержку реформ в атомной энергетике Украины, усиление независимости и улучшение финансирования органа ядерного регулирования, а также совершенствование украинских программ снятия с эксплуатации и управления отходами.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года Кабинет министров признал целесообразным привлечение НАЭК «Энергоатом» займов от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского сообщества по атомной энергии (Euratom) для реализации инвестиционного проекта по повышению безопасности атомных электростанций Украины.

В конце 2011 года Кабмин утвердил Комплексную программу повышения уровня безопасности энергоблоков АЭС на 2012-2017 годы общей стоимостью 12,453 млрд грн.

На 2012 год «Энергоатом» заявил в своей инвестиционной программе 3,95 млрд грн на мероприятия по повышению безопасности эксплуатации энергоблоков АЭС, однако фактически на эти цели компании было выделено только 1,739 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

ЕБРР является самым крупным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 января 2013 года Банк взял на себя обязательства по предоставлению более 8,2 млрд евро (10,7 млрд долл.) в рамках 318 проектов в Украине.