Кушать после 18:00 - нужно!

Полный отказ от ужина чреват образованием камней в желчном пузыре. Об этом рассказала диетолог, эндокринолог Наталья Самойленко, г. Киев.

Длительный перерыв в принятии пищи (например, не есть после 18-00) провоцирует застой в гепатобилиарной системе. В итоге создаются идеальные условия для дискинезии желчевыводящих путей и образования камней в желчном пузыре.

Правильный ужин должен произойти за 3-4 часа до сна, подчеркнула врач. Большинству людей удобно ужинать после работы в 19-19.30. За ужином нужно есть белковые продукты (это рыба, кисломолочные продукты, яйца) и овощи. Такая еда идеально соответствует человеческой физиологии. А вот сладкие йогурты и бананы не подходят для ужина – они содержат много углеводов, а вечером в организме снижена способность утилизировать глюкозу.

likar.info