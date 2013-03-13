Как правильно выбирать линзы для глаз

"Перед приобретением линз - обязательно консультируйтесь с врачом, - отмечает офтальмолог Зоя Ткаченко, 48 лет. - Линзы, как и обувь: нужно примерить. Неправильно подобранные линзы приводят к травмам глаз. Поэтому в первую очередь врач подбирает линзу под размер глаза, измеряет диаметр роговицы и выписывает рецепт. По ним можно приобрести линзы в оптике или специализированной клинике. С линзами нельзя ложиться спать, посещать душ, бассейн или сауну - есть риск занесения инфекций. Нельзя носить также при простудах. Избегайте попадания лаков, спреев, духов, это приведет к порче. Важная рекомендация - одевайте линзы перед нанесением макияжа. Ходить с ними можно 6 дней в неделю, седьмой обязательно должен быть выходной ".

Хранят линзы в специальном контейнере с универсальным дезинфицирующим раствором. В любом случае не промывать проточной водой и не класть в холодильник.

Если вы уже пользуетесь линзами, не забывайте каждые шесть месяцев посещать окулиста.

"Популярными обычные цветные линзы стали не так давно - года три-четыре назад. Женщины обращаются, когда хотят в себе радикальных изменений. Начинают с прически и цвета волос, а изменения дополняют цветом глаз. У меня есть пациентка, которая приходит ко мне каждые полгода и заказывает линзы другого цвета. Последний раз мы подобрали ей линзы под цвет волос - оранжевого оттенка. Но таких смелых мало. Самые популярные цвета - темно-коричневый и зеленый. С такими глазами женщины чувствуют себя увереннее. Реже спрашивают голубой. Мужчины, как правило, такими линзами не интересуются. За свою практику помню только один случай, когда парень покупал голубые линзы, хотел познакомиться с девушкой и поразить ее цветом глаз. Это был сын моей подруги. "

gazeta.ua