Как подготовить организм к посту

Диета перед постом - очень важный подготовительный процесс для организма. Ведь резкий переход на нескоромный режим питания является сильнейшим стрессом. Во избежание этого в предпостную диету стоит войти уже накануне Масленицы, которая в этом году начнется уже 11 марта.

В выходной перед Масленицей стоит попробовать разгрузочный день (ни в коем случае не делай подобный эксперимент два дня кряду). К примеру, отличным решением будет яблочный или кефирно-яблочный день.

Дальше расскажем тебе о питании во время подготовительной недели перед Великим постом - Масленицы. Многие считают, что в это время нет никаких пищевых ограничений, но это далеко не так. В Масленицу уже не позволено есть мясо, поэтому если хочешь побаловать себя свежим стейком - сделай это до 11 марта.

Кроме того, вся предпостная неделя делится на два периода: узкую (первые три дня) и широкую Масленицу. Названия говорят сами за себя - в первый период не стоит увлекаться начинками и жирными блинами, во второй же половине можно позволить себе немного «разгуляться». Но это не значит, что можно забывать о диете, ведь блины по своему составу являются высококалорийной пищей.

Поэтому руководствуйся некоторыми советами во время приготовления блинов:

Используй овсяную, гречневую или ржаную муку

Сахар заменяй медом

Молоко разбавляй водой

Жарь тонкие блины на минимуме масла

Максимум позволенных блинов за день - 4

Важно не составлять свой рацион исключительно из блинов и чередовать их с более полезной пищей.

Исходя из этого, диета перед постом очень проста: тебе достаточно отказаться от мяса, ограничивать себя в еде и не переусердствовать с блинами.

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