Завтра в Крыму ожидается 11-16° тепла

Завтра ночью в южной части Украины, местами в восточных областях, днем в западных, Житомирской, Винницкой областях и в Крыму ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя.

На остальной территории без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ночью и утром на юге и западе Украины местами туман. На дорогах, кроме южной части, гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, на севере Левобережья до 11° мороза, днем 0-5° тепла; в южных областях и на Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем 6-11°; в Крыму ночью 3-8° тепла, днем 11-16°.

В Киеве и области в среду - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла, в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.