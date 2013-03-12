Врачи сделали все, чтобы спасти жизнь Оксаны Макар - Бахтеева

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева не препятствовала вывозу Оксаны Макар на лечение за границу.

Об этом в интервью УНИАН заявила Т.Бахтеева, комментируя обвинения матери О.Макар - Татьяны Суровицкой.

Народный депутат подчеркнула, что украинские врачи сделали все возможное, чтобы предоставить девушке необходимую помощь.

«Решение относительно транспортировки О.Макар за границу могла принять только ее мама, но она этого не сделала, что собственно зафиксировано в медицинской документации. Кроме того, на тот момент не было подготовленного для транспортировки самолета и не было получено необходимых виз и документального подтверждения принимающей стороны», - подчеркнула Т.Бахтеева.

По ее словам, решение о невозможности транспортировки О.Макар в немецкую клинику также основывалось и на выводах консилиума врачей Донецкого ожогового у центра - директора Института неотложной и восстановительной хирургии им.Гусака академика Гриня, руководителя Донецкого ожогового центра проф.Фисталя, зав.отделом анестезиологии и интенсивной терапии ИНВХ, профессора Шано, других ведущих украинских медиков.

«Оксане было выполнено объемное многоэтапное хирургическое вмешательство, в котором участвовал хирург из Швейцарии профессор Ян Шмидт. Он, кстати, отмечал, что лечение украинскими медиками предоставляется в полном объеме и в соответствии с международными протоколами... Донецкие врачи сделали все возможное, однако тотальное поражение легких на фоне тяжелого сепсиса, ожоги 4 степени, резкое переохлаждение, повреждение трахеи и гортани, сделали спасение жизни девушки невозможным», - сказала Бахтеева.

Она также напомнила, что еще год назад Суровицкая говорила много слов благодарности и украинским врачам, и лично Т.Бахтеевой, благодаря которой была организована транспортировка пострадавшей девушки спецсамолетом из Николаева в Донецкий ожоговый центр.

«Все необходимые для лечения Оксаны медикаменты были закуплены исключительно за бюджетные средства, а для ее мамы были созданы все условия, чтобы она находилась рядом», - отметила депутат.

Как сообщалось, Николаевский областной центр термической травмы, в котором лечили Оксану Макар в первые дни, за средства благотворительного фонда Т.Бахтеевой, получил современный аппарат искусственной вентиляции легких французского производства, который был крайне необходим для медицинского учреждения.