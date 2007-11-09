Косметика вызывает онкологические заболевания

Сегодня, пожалуй, в мире не найдется ни одной женщины, которая хотя бы раз в жизни не пользовалась косметическими средствами. В желании выглядеть по-настоящему "красивой", как правило, забываются любые ограничения и предупреждения. А между тем, последствия могут быть поистине непоправимыми. По крайней мере, так утверждают ученые.

В первую очередь, специалисты советуют женщинам особое внимание обратить на использование губной помады. После длительных исследований, американские эксперты пришли к выводу, что в 60% губнушек превышено содержание свинца. Причем, специалисты говорят, что наибольшее количество металла содержат помады известных, достаточно дорогих брендов. Американская кампания за безопасность косметики протестировала 33 образца красной помады разных производителей. Результаты оказались неутешительными: 61% образцов содержит свинец в концентрации от 0,03 до 0,65 части на миллион.

Содержание металла неблаготворно влияет на человеческое здоровье. Даже низкие дозы свинца вызывают снижение умственной отсталости, внимания и способности концентрироваться, а еще ведет к развитию агрессивности. И это далеко не полный перечень недугов. Хроническая свинцовая интоксикация вызывает синдромы поражения крови, нервной системы, желудочно-кишечного тракта и печени. В центре особой опасности находятся беременные женщины и дети. В частности, у беременных из-за пользования отравленной помадой может случиться выкидыш. А самый страшный результат – бесплодие.

Между прочим, в зоне риска оказываются не только представительницы прекрасного пола, но и представители сильной половины человечества. Доказано, что среднестатистический мужчина за всю свою жизнь съедает от 6 до 8 кг губной помады. А такая же среднестатистическая женщина вырабатывает эту норму за 3-4 года.

Сегодня во всем мире не существует каких-либо ограничений на содержания свинца в помаде. Однако, производители должны соблюдать установленные FDA нормативы. В этих правилах как раз и говорится о граничном количестве свинца в красителях, входящих в состав помады. А члены Ассоциации парфюмерии, косметики и средств личной гигиены заявили, что свинец в помаду в ходе производства преднамеренно не добавляется, он, мол, образуется естественным путем. Насколько правдива эта информация – говорить сложно. Сознательно или природным путем, но то, что тяжелые металлы далеко неблаготворно влияют на человеческий организм – факт неоспоримый и давно доказанный.

Губная помада, не единственное косметическое средство, которое мягко сказать нехорошо сказывается на здоровье. Различные пудры, лаки, пенки для ванны и т.д. ежегодно оставляют после себя до 20, а то и более единиц вредных веществ. Все это вызывает аллергические реакции, раздражение и даже онкологические заболевания. Британские биохимики очень озабочены этой проблемой. Они советуют крайне осторожно подходить к выбору косметических средств и только в случае стопроцентной уверенности приобретать себе средство. Причем наибольшую опасность представляют компоненты, когда они находятся в смешанном виде.

Опасения со стороны ученых вызывают и химические вещества, в состав которых входят парааминобензойные кислоты, или парабены. Обычно их используют при изготовлении мыла, шампуней, дезодорантов, а также лосьонов для тела. Следы этих кислот обнаружены в раковых опухолях, однако до сих пор проследить связь с заболеванием ученым не удавалось.

Кремы для бритья, пены для ванны и зубные пасты содержат лурил сульфат натрия. Обычно он служит одним из компонентов для вспенивания. А результат – от небольшого раздражения на кожи до аллергии.

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