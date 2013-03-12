В чём польза аквафитнеса

Аквафитнес по праву можно назвать универсальным видом спорта. Он практически не имеет ограничений по возрасту, уровню физической подготовки, состоянию здоровья и т.п. Благодаря легкости тела в воде, им могут заниматься все желающие, получая при этом колоссальное удовольствие и пользу не только от упражнений, но и от нахождения в нашей естественной среде - водной.

Но если все вышесказанное тебя не убедило, вот 10 четких и конкретных причин, почему именно аквафитнес подготовит тебя к лету лучше всего:

1. Ускоряется метаболизм.

2. Стремительно сжигается лишний жир.

3. Тело приобретает рельефность.

4. Кожа приобретает тонус.

5. Аквафитнес способствует спокойствию и уравновешенности нервной системы.

6. Идеальная фигура достигается быстрее, поскольку сопротивление воды сильнее, чем воздушное - мышцы напрягаются больше, чем на суше.

7. Аквааэробика заметно уменьшает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.

8. Улучшение сна - вода улучшает кровоток, изменяет температуру тела, тонизирует мышцы и расслабляет.

9. Тренироваться в воде весело - в бассейне нет скучного повторения одних и тех же упражнений на тренажере или необходимости выполнять упражнения перед большим зеркалом и в присутствии большой группы.

10. Нагрузки ощущаются меньше - после аквафитнеса, как правило, нет крепатуры.

Ну что, уже бежишь в бассейн? Тогда напоследок добавим, что аквааэробикой можно заниматься как на мелкой, так и на средней или глубокой воде:

- Мелкая вода доходит до бедра – на этом уровне прекрасно прорабатываются ноги и ягодицы.

- Средняя вода – уровень, доходящий до груди, помогает сбросить вес и подтянуть кожу тела вплоть до груди и рук.

- Глубокая вода (когда не достаешь до дна) хороша тем, что задействованы все группы мышц, такие тренировки – самые сложные, но и самые результативные.

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