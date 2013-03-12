Чем перекусить на ночь, чтобы не навредить

Не мо­же­те за­снуть на пус­той же­лу­док? Что же мож­но съесть на ночь с поль­зой для ор­га­низ­ма и без рис­ка на­брать лиш­ний вес.

Не зря боль­шинст­во раз­гру­зоч­ных ди­ет ре­ко­мен­ду­ют на ночь вы­пи­вать ста­кан ке­фи­ра.

Этот кис­ло­мо­лоч­ный про­дукт со­дер­жит ма­ло уг­ле­во­дов, лег­ко усва­ива­ет­ся и за счет мо­лоч­но­кис­лых бак­те­рий спо­собст­ву­ет очи­ще­нию ор­га­низ­ма, нор­ма­ли­зуя ра­бо­ту же­лу­доч­но-ки­шеч­но­го трак­та и по­чек.

Так же, как и ке­фир, для позд­не­го пи­та­ния под­хо­дят ря­жен­ка и йо­гурт.

Од­на­ко если вы за­бо­ти­тесь о фи­гу­ре, вы­би­рай­те ма­ло­жир­ные про­дук­ты: вмес­то 3,2% ке­фи­ра пред­по­чти­те 1%, а вмес­то ря­жен­ки – ва­ре­нец, при из­го­тов­ле­нии ко­то­ро­го не ис­поль­зу­ют­ся слив­ки.

До­бав­ле­ние чер­ни­ки или зе­рен гра­на­та при­даст на­пит­ку при­ят­ный аро­мат и сти­му­ли­ру­ю­щие свойст­ва са­мых мощ­ных при­род­ных ан­ти­ок­си­дан­тов.

Оре­хи - очень пи­та­тель­ный про­дукт, до­ста­точ­но съесть ма­лень­кую гор­сть, что­бы по­чувст­во­вать на­сы­ще­ние.

Кро­ме то­го, в оре­хах най­ден три­пто­фан – ами­но­кис­ло­та, участ­ву­ю­щая в об­ра­зо­ва­нии се­ро­то­ни­на, а зна­чит, упо­треб­ле­ние оре­хов на ночь спо­собст­ву­ет рас­слаб­ле­нию и улуч­ша­ет сон. Кста­ти, ана­ло­гич­ное дейст­вие ока­зы­ва­ет на наш ор­га­низм и ста­кан теп­ло­го мо­ло­ка с ме­дом.

Из всех оре­хов фис­таш­ки со­дер­жат наи­мень­шее ко­ли­чест­во ка­ло­рий и жи­ра, по­это­му на ночь ре­ко­мен­ду­ет­ся есть имен­но их. Ра­зу­ме­ет­ся, в ме­ру – 30 г фис­та­шек бу­дет до­ста­точ­но.

Вы при­вык­ли есть ов­ся­ную ка­шу ис­клю­чи­тель­но на зав­трак? По­ра ме­нять при­выч­ки!

Ока­зы­ва­ет­ся, овес, а рав­но и ов­ся­ные хлопья – один из са­мых бо­га­тых ис­точ­ни­ков ме­ла­то­ни­на – гор­мо­на сна. По­это­му нет ни­че­го луч­ше, чем по­ба­ло­вать се­бя та­ре­лоч­кой ов­сян­ки пе­ред сном.

За­парь­те или сва­ри­те ка­шу на мо­ло­ке или во­де. До­бавь­те не­сколь­ко ка­пель ме­да или кле­но­во­го си­ро­па, и блю­до ста­нет пол­но­цен­ным, но при этом оста­нет­ся низ­ко­ка­ло­рий­ным. Иде­аль­ное со­че­та­ние для пра­виль­но­го пе­ре­ку­са пе­ред сном!

По­ми­мо гор­мо­нов сна ме­ла­то­ни­на и се­ро­то­ни­на, ба­на­ны со­дер­жат ио­ны маг­ния, рас­слаб­ля­ю­щие на­пря­жен­ные мыш­цы.

По­это­му ба­нан, съеден­ный на ночь, ока­жет успо­ка­ива­ю­щий эф­фект не ху­же ро­маш­ко­во­го чая. Кро­ме то­го, бо­га­тый по­лез­ны­ми уг­ле­во­да­ми, он быст­ро уто­лит го­лод. А 60-80 ккал (та­ко­ва при­мер­ная ка­ло­рий­ность ба­на­на) ни­как не ска­жет­ся на ва­шей фи­гу­ре.

Кро­ме то­го, ба­нан – это единст­вен­ный фрукт, ко­то­рый не уве­ли­чи­ва­ет вы­де­ле­ние пи­ще­ва­ри­тель­ных со­ков, так что ваш ап­пе­тит не ра­зыг­ра­ет­ся.

Италь­ян­цы дав­но ис­поль­зу­ют ба­на­ны как снотвор­ное средст­во. Для при­го­тов­ле­ния чу­до-кок­тей­ля они из­мель­ча­ют один ба­нан в блен­де­ре, а за­тем сме­ши­ва­ют его с 50 г конь­я­ка, до­ба­вив ма­лень­кую ще­пот­ку ко­ри­цы. Пить та­кой кок­тейль ре­ко­мен­ду­ет­ся на ночь ма­лень­ки­ми глот­ка­ми.

Тво­рог – от­лич­ный ва­ри­ант позд­не­го пе­ре­ку­са, по­сколь­ку со­дер­жит ма­ло уг­ле­во­дов и мно­го бел­ка. 18% тво­рог, рав­но как и обез­жи­рен­ный про­дукт, об­хо­ди­те сто­ро­ной, для пя­то­го пи­та­ния по­дой­дет тво­рог с мас­со­вой до­лей жи­ра – 5%. Он по­мо­жет вам из­ба­вить­ся от го­ло­да и быст­ро по­чувст­во­вать на­сы­ще­ние.

Оп­ти­маль­ная пор­ция: 100-150 г. Боль­ше 150 г тво­ро­га есть за раз не­це­ле­со­об­раз­но, по­сколь­ку имен­но та­кое ко­ли­чест­во бел­ка спо­со­бен усво­ить од­но­мо­мент­но наш ор­га­низм.

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