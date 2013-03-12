Гослекслужбой Украины выданы лицензии 136 субъектам

Государственной службой Украины по лекарственным средствам, которая определена органом лицензирования хозяйственной деятельности по импорту лекарственных средств, принято решение о выдаче лицензии 136 субъектам хозяйствования на осуществление хозяйственной деятельности по лицензированию импорта лекарственных средств, а также заверенных Гослекслужбой Украина копий указанной лицензии для обособленных подразделений лицензиата. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 11 часов сегодняшнего дня принято 137 заявлений на осуществление хозяйственной деятельности по импорту лекарственных средств.

Как известно, Гослекслужба Украины с 1 марта 2013 начала выдачу лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по импорту лекарственных средств по упрощенной процедуре.