Как приготовить очень полезный кофе

Пить или не пить? Эти споры не прекращаются вокруг такого популярного в мире напитка, как кофе. Почему мысли не однозначны? Потому, что кофе не принадлежит к диетическим продуктам, а следовательно, не всем подходит, ввиду состояния здоровья. Однако это совсем не значит, что кофе - вредный продукт. Более того, в кофе не только приятный вкус, он имеет и полезные свойства. Результаты последних исследований нашли объяснение этому феномену, почему после чашки кофе люди чувствуют себя более бодрыми. Оказывается, жареные кофейные зерна выделяют перекись водорода - очень мощный антиоксидант - вещество, которое защищает клетки от повреждения, а организм - от старения. Поэтому люди и чувствуют тонизирующее действие кофе.

Однако кофе является полезным лишь в небольших количествах - 1-2 чашки в день. Не зря же народы, у которых сохранилась давняя культура употребления этого напитка, используют для кофе специальную посуду - чашки маленького размера.

А теперь коснемся особенностей кофе, которые делают его опасным в случае некоторых заболеваний. Пищеварение кофе в желудке нуждается в большом количестве желудочного сока, который выделяется в первые 15-20 минут после употребления этого напитка. Поэтому людям, больным гастритом или язвой желудка, лучше отказаться от него. А содержание в кофе кофеина делает его опасным для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, если они употребляют его в большом количестве.

Что же делать людям, которые любят кофе, привыкли к нему, но, учитывая проблемы со здоровьем, не могут употреблять без нежелательных последствий. Выход есть - готовить кофейный напиток по индивидуальному рецепту. Он будет не только вкусным, но и оригинальным и полезным.

Ржаной кофе. Рожь промыть, высушить и поджарить на сковороде (не пережаривать), перемолоти на кофемолке, и заваривать, как кофе, можно только увеличить дозу - 2-3 ч. л. на 150 г воды.

Кофе из топинамбура. Клубни топинамбура помыть, высушить, порезать на мелкие кубики и сушить на свежем воздухе 3-4 дня, потом досушить в духовке к появлению коричневого цвета. Хранить в сухом месте. Перед употреблением поджарить на сковородке, измельчить в кофемолке и заваривать, как обычный кофе.

Кофе из семян подсолнуха. К 100 г зерен кофе добавить 100 г подсолнечных семян, обжаренных на сковородке и измельченных на кофемолке.