Янукович проведет совещание по предотвращению подтоплений

12 марта Президент Украины Виктор Янукович проведет совещание по вопросам предотвращения подтопления отдельных территорий в результате весенних паводков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, совещание начнется в 12.00 в Администрации Президента (ул. Банковая, 11).

Представители СМИ приглашаются на 11.15

После завершения совещания (ориентировочно, в 13.00) состоится брифинг председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Михаила Болотских (пресс-центр АПУ).

Аккредитация представителей СМИ будет проводиться до 10.00 12 марта по тел. +380 (44) 255-63-18, 255-64-50 +380 (50) 442-08-68.