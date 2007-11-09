Овощи, которые улучшают зрение

Для улучшения зрения прежде всего нужно употреблять растения, которые содержат провитамин А - каротин. С овощей и фруктов к ним принадлежат красный перец, красные помидоры, морковь, облепиха, укроп, петрушка, персики, абрикосы, шелковица, лук и тому подобное. Пытайтесь, чтобы какой-то из названных овощей или несколько были в ежедневном вашем рационе. Эти и другие растения можно использовать не только как продукты, но и как лечебные средства. О некоторых из них расскажем подробнее.

Черника. Известно, что во время Второй мировой войны эта ягода входила в ежедневное меню английских пилотов. Это значительно повышало остроту их зрения, они быстро приспосабливались к сумеркам. Дело в том, что в чернике, кроме каротина, содержится много других нужных для глаз веществ: микроэлементы бора, марганца, меди, титана, хрома.

Тем, кто не успел воспользоваться этими ягодами во время сезона, который недавно закончился, советуем это сделать в следующем году - съедать не менее как 200-300 г ягод ежедневно. А пока еще можно готовить отвар из сушеных плодов (продаются в аптеках): 3-4 ч. л. залить 2 стаканами воды, уварить на малом огне до половины объема, употреблять горячим по 50 мл 4 раза в день.

Лук репчатый. С лечебной целью нужно употреблять этот овощ по 30 г 2-3 раза в день или пить сок из него - 1 ч. л. 3 раза в день.

Аир. Приготовить настой из корня и корневища аира: 15 г сырья залить 0,5 л кипятка, настоять до охлаждения. Употреблять по 1 ст. л. 3-4 раза в день. Курс лечения - 3-5 недель.

Красная свекла. 80-100 г соку свеклы смешать с 2 ст. л. морковного сока. Употреблять 1-2 раза в день на протяжении 1 месяца.