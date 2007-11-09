Список продуктов, в которых много пестицидов

Тема органической еды сейчас приобрела особую популярность. Эта чудо-пища появляется на свет безо всякого участия минеральных удобрений, гормональных добавок, пестицидов и генной инженерии. Производить, продавать и употреблять органические продукты стало модно во всем мире.

Покупая в супермаркете или на рынке сочные яблоки, хрустящую капусту или нежный творог, мы уверены, что употребляем абсолютно здоровый продукт. Однако – так ли это на самом деле?

Только абсолютно невнимательный к своему здоровью человек не знает, что красивые тепличные помидорчики и огурчики – это настоящие химикаты. И все же, мы покорно идем на компромисс со здравым смыслом. А вот в замороженных овощах (брокколи, спарже, цветной капусте) и заморских бананах и апельсинах содержание вредных веществ на порядок ниже. Но и кроме «свежих» овощей в нашем рационе постоянно присутствуют продукты, совершенно небезопасные для здоровья.

Вот список наших любимых продуктов, содержащих пестициды (вещества, применяемые в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями):

1. Молоко. Предлагая своему малышу стакан теплого молока, мы даже не задумываемся, что поим ребенка всей химией с полей. Ведь почти треть исследованного молока содержит вредные для организма пестициды.

2. Картофель. Весьма популярный на наших столах продукт, иными словами – второй хлеб украинца. А вот тесты ученых обнаружили пестициды в 81% очищенного и помытого картофеля.

3. Подсолнечное масло. Это практически незаменимый национальный продукт. Душистое, базарное – какой свежий салатик без него! Однако именно в процессе производства домашнего масла из семян экстрактируются те самые вредные пестициды.

4. Кетчуп. Ко всем консервантам и добавкам в обычном кетчупе предостаточно пестицидов. А вот органический кетчуп, в отличие от обычного, не просто вкусный соус, а полноценный здоровый продукт с мощными антиоксидантными свойствами.

5. Яблоки. Самый популярный в Украине фрукт. Но в румяных плодах с полки супермаркета, к сожалению, содержится наибольшее количество пестицидов. Хотя хорошие и полезные «украинские» яблоки можно купить и супермаркетах, «органические» яблоки вкуснее и на вид здоровее обычных.

В Европе практически в каждом супермаркете присутствует отдел органической пищи, помеченный значком Bio. Эти продукты стоят на порядок дороже, но гарантируют вам здоровую диету. Для Украины же органические продукты пока большая редкость. У нас уже есть специальный значок, отмечающий такие продукты – но часто ли можно встретить его на этикетке?

izum.ua