Витамин D замедляет старение

Группа ученых из Королевского лондонского колледжа провела новое исследование, которое показало, что витамин D, образующийся под действием солнечных лучей, замедляет старение клеток и тканей.

Специалисты обследовали более 2 тыс. женщин в возрасте от 18 до 79 лет. У них измеряли уровень витамина D в организме и сравнивали его с длиной теломер (концов ДНК) в белых кровяных тельцах. В результате исследователи обнаружили взаимосвязь между высоким уровнем витамина D и степенью повреждений ДНК, связанных со старением.

Один из авторов исследования, профессор Тим Спектор полагает, что солнечный свет, который увеличивает риск возникновения рака кожи, одновременно может и замедлять старение организма. Он также отметил, что новое исследование впервые демонстрирует, что люди, которые имеют более высокие уровни витамина D, стареют медленнее.

"Это помогает объяснять, почему витамин D имеет защитный эффект при многих связанных со старением болезнях: раке, заболеваниях сердца. Возможно, и сам солнечный свет увеличивает продолжительность жизни", - добавляет он.

А другой ученый Томас ван Цглиники из Ньюкаслского университета выражает сомнение относительно этого метода изучения. "Я считаю не совсем верным то, что длина теломеры может использоваться как биологический маркер для индивидуума", - заявил Цглиники.

Хотя авторы эксперимента и признали, что за процесс старения может быть ответственен и другой фактор, не учтенный в исследовании.

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