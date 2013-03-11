Завтра в Украине ожидаются мокрый снег и дождь

Завтра в южной части Украины ожидаются дожди, на остальной территории местами небольшой мокрый снег, днем, кроме севера, с дождем.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью и утром в южной части местами туман. На дорогах, кроме юга и Закарпатье, гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 1-6° мороза, на севере Левобережья до 10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в южных областях и на Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем 6-11°; в Крыму ночью 5-10° тепла, днем 11-16°.

В Киеве и области во вторник местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°.