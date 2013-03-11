44% украинцев считают интимную жизнь важной

Для 44% украинцев секс является важной частью жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, которые представил сегодня на пресс-конференции генеральный директор КМИС Владимир Паниотто.

В частности, для 16,7% респондентов секс занимает очень важное место в жизни, а для 26,9% - скорее, важное, для 18% - в одинаковой степени важное и не важное, для 6,7% - скорее, не важное, для 9,4% - вообще не важно.

Для украинских мужчин интимная жизнь является важнее, чем для женщин. Секс считают важной частью своей жизни 55% мужчин и всего лишь 34% женщин. Не важными половые отношения считают 9% мужчин и 22% женщин.

При этом на вопрос о первом контакте не захотели отвечать, приблизительно, треть опрошенных. 7% респондентов начали интимную жизнь в несовершеннолетнем возрасте (12-15 лет), большинство в возрасте 16-18 лет (42%), еще 29% - в последующие три года. Из результатов исследование вытекает, что в возрасте 21 года 92% респондентов уже имели сексуальный опыт.

При этом 55% участников исследования на протяжении 30 дней накануне опроса имели интимные отношения. Количество половых контактов достаточно существенно различается: 1-2 контакта имели 15% тех, кто ответил, приблизительно одинаковое количество респондентов имело по 3-4, 5-7, 8-10 и 11-15 контактов (по 9-11%). В то же время, 26% респондентов сообщили, что у них за последние 30 дней секса не было. Больше половины украинцев (54%) имели за последний год сексуальные отношения с одним партнером. Лишь 2,5% опрошенных сообщили, что имели в этот период сексуальные отношения более чем с одним партнером.

Опрос проводился с 8 по 20 февраля в 110 населенных пунктах во всех регионах Украины. Было опрошено 2032 респондента в возрасте старше 18 лет, статистическая погрешность не превышает 3,3%.