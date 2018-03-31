Как воспринимает беременность жены будущий отец ребёнка
У будущих пап более чем на треть уменьшается уровень тестостерона (главного мужского гормона агрессии)...
Известие о беременности жены не может оставить равнодушным ни одного мужчину. Рождение ребенка изменит всю его жизнь. Отец – это звучит гордо, но все ли мужчины к этому готовы? В психологии есть точка зрения, что рождение первенца – знаковое событие в жизни мужчины. Продолжая род, он превращается из мальчика во взрослого человека. Новый статус предполагает серьезную ответственность, которая ложится на его плечи раз и навсегда. Бывает, что мужчина бессознательно не готов к таким переменам. И если его бессознательное не справляется – появляется синдром эмоциональной мужской беременности, который в медицине носит название «синдром кувад» ( от французского глагола couver – «высиживать птенцов»)и считается психическим расстройством.
Ты станешь папой!
Беременность – время познания природных истин для обоих супругов. Материнство – ведущий женский инстинкт, и будущей маме психологически проще принять новую роль. Для мужчины же первая беременность любимой – всегда стресс. Даже запланированная и долгожданная.
Важно понимать, что именно чувства мужчины определяют глубину его переживаний. И если он любит мать своего будущего ребенка, то непременно будет сопереживать ей, сочувствовать недомоганиям и поддерживать. Психологическая норма поведения будущего отца – терпение, понимание, забота и снова терпение.
Что он на самом деле чувствует – вопрос, который все чаще оставляют без внимания. И зря, потому что есть мужчины, даже физиологически переживающие беременность супруги как собственную. Женщины, которые сталкиваются с мужским токсикозом, считают это проявлением огромной любви и чувствительности. Но на деле такому папе помощь и поддержка нужны не меньше, чем самой беременной.
Возвращение к истокам
Психология мужчины формируется с рождения. И главную роль здесь играет его семья. Мальчики, растущие в семьях, где все и всегда решают мамы и бабушки, рискуют стать личностями мнительными, не умеющими брать на себя ответственность. Позиция мужчины-лидера не успевает даже зародиться, ведь рядом нет примера для подражания мужского пола. К тому же в них часто воспитывается чувство вины, с которым потом чрезвычайно непросто справиться. Жены их, как правило, похожи на матерей и являются лидерами в семье.
По данным западных исследований, 11% мужчин до 30 лет в той или иной степени пережили эмоциональную беременность, ожидая первого ребенка.Перед властной мамой сын все время был виноват, что делает что-то не так, а став мужем, он чувствует свою вину перед женой, что заставляет ее испытывать физические недомогания, связанные с беременностью.
Изначально не умеющий справляться со стрессовыми ситуациями правильно, то есть успешно преодолевать их, будущий папа рискует погрузиться в свои переживания настолько глубоко, что начнет испытывать их физически. И его ощущения будут напоминать симптомы беременной супруги.
Ее тошнит по утрам – он будет испытывать приступы дурноты, у нее болит спина – он жалуется на острые боли в позвоночнике. Придет время родов − мужская боль достигнет апогея и закончится лишь в тот момент, когда ребенок появится на свет.
Как правило, физически мужчина излечивается после рождения ребенка. Но зафиксированы случаи, когда папа страдает и от послеродовой депрессии, которая свойственна многим женщинам.
Поводы для беспокойстваСопереживание, забота, поддержка, внимание и потакание прихотям беременной жены – это норма для будущего папы. Даже самый сдержанный в проявлении чувств мужчина может измениться до неузнаваемости в этот период.
Так что женщине не стоит беспокоиться, что ее «непробиваемый» благоверный вдруг стал, например, излишне сентиментальным. Все проявления эмоций в этот период – варианты нормы. Западные ученые проводили исследования гормонального фона мужчин, готовящихся к отцовству и живущих со своими женами.
Результаты показали, что у будущих пап более чем на треть уменьшается уровень тестостерона (главного мужского гормона агрессии).
А увеличивается кортизол, который помогает не терять самообладания в стрессовых ситуациях, и эстрадиол, женский половой гормон, способствующий повышению нервного напряжения и раздражительности. Правда, гормональные изменения в организме мужчины, конечно, скорее символичны и не оказывают серьезного влияния на его жизнедеятельность.
Скорая женская помощь
Прежде чем делать серьезные выводы по поводу супруга, женщина должна понять: причиной мужских страданий в первую очередь становится страх, что он не справится с ролью отца. Неуверенность сидит так глубоко в подсознании, что сам он может не признавать этого. А физиологические проявления – это зеркало неосознаваемого, и тут уж ничего не поделаешь.
Женщина может помочь своему избраннику почувствовать себя Мужчиной. Для начала нужно давать ему маленькие, но важные задания. Она должна быть уверена, что мужчина справится с поставленной задачей. Когда он сделает то, о чем просили, обязательно нужно его поблагодарить и похвалить.
Эмоционально беременного мужчину вообще все время нужно хвалить и возрождать в нем мужественность, вселять веру и уверенность в себе. Если такие маленькие хитрости не помогают и токсикоз отца не проходит, необходима помощь специалиста-психолога.
Да, для большинства мужчин сама мысль о необходимости психологической помощи совершенно неприемлема. Но, к сожалению, справиться с синдромом кувад без помощи доктора в ряде случаев невозможно. Задача супруги – приложить все усилия, чтобы консультация состоялась.
Профессиональный психоанализ поможет мужчине избавиться от страхов, научиться справляться со стрессом и брать на себя ответственность.