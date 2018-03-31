Как воспринимает беременность жены будущий отец ребёнка

Из­вес­тие о бе­ре­мен­нос­ти же­ны не мо­жет оста­вить рав­но­душ­ным ни од­но­го муж­чи­ну. Рож­де­ние ре­бен­ка из­ме­нит всю его жизнь. Отец – это зву­чит гор­до, но все ли муж­чи­ны к это­му го­то­вы? В пси­хо­ло­гии есть точ­ка зре­ния, что рож­де­ние пер­вен­ца – зна­ко­вое со­бы­тие в жиз­ни муж­чи­ны. Про­дол­жая род, он пре­вра­ща­ет­ся из маль­чи­ка во взрос­ло­го че­ло­ве­ка. Но­вый ста­тус пред­по­ла­га­ет серь­ез­ную от­вет­ст­вен­ность, ко­то­рая ло­жит­ся на его пле­чи раз и на­всег­да. Бы­ва­ет, что муж­чи­на бес­соз­на­тель­но не го­тов к та­ким пе­ре­ме­нам. И если его бес­соз­на­тель­ное не справ­ля­ет­ся – по­яв­ля­ет­ся син­дром эмо­ци­о­наль­ной муж­ской бе­ре­мен­нос­ти, ко­то­рый в ме­ди­ци­не но­сит на­зва­ние «син­дром ку­вад» ( от фран­цуз­ско­го гла­го­ла couver – «вы­си­жи­вать птен­цов»)и счи­та­ет­ся пси­хи­чес­ким рас­стройст­вом.

Ты ста­нешь па­пой!

Бе­ре­мен­ность – вре­мя по­зна­ния при­род­ных ис­тин для обо­их суп­ру­гов. Ма­те­ринст­во – ве­ду­щий жен­ский ин­стинкт, и бу­ду­щей ма­ме пси­хо­ло­ги­чес­ки про­ще при­нять но­вую роль. Для муж­чи­ны же пер­вая бе­ре­мен­ность лю­би­мой – всег­да стресс. Да­же за­пла­ни­ро­ван­ная и дол­гож­дан­ная.

Важ­но по­ни­мать, что имен­но чувст­ва муж­чи­ны опре­де­ля­ют глу­би­ну его пе­ре­жи­ва­ний. И если он лю­бит мать сво­е­го бу­ду­ще­го ре­бен­ка, то не­пре­мен­но бу­дет со­пе­ре­жи­вать ей, со­чувст­во­вать не­до­мо­га­ни­ям и под­дер­жи­вать. Пси­хо­ло­ги­чес­кая нор­ма по­ве­де­ния бу­ду­ще­го от­ца – тер­пе­ние, по­ни­ма­ние, за­бо­та и сно­ва тер­пе­ние.

Что он на са­мом де­ле чувст­ву­ет – во­прос, ко­то­рый все ча­ще остав­ля­ют без вни­ма­ния. И зря, по­то­му что есть муж­чи­ны, да­же фи­зио­ло­ги­чес­ки пе­ре­жи­ва­ю­щие бе­ре­мен­ность суп­ру­ги как собст­вен­ную. Жен­щи­ны, ко­то­рые стал­ки­ва­ют­ся с муж­ским ток­си­ко­зом, счи­та­ют это про­яв­ле­ни­ем ог­ром­ной люб­ви и чувст­ви­тель­нос­ти. Но на де­ле та­ко­му па­пе по­мощь и под­держ­ка нуж­ны не мень­ше, чем са­мой бе­ре­мен­ной.

Воз­вра­ще­ние к ис­то­кам

Пси­хо­ло­гия муж­чи­ны фор­ми­ру­ет­ся с рож­де­ния. И глав­ную роль здесь иг­ра­ет его семья. Маль­чи­ки, рас­ту­щие в семь­ях, где все и всег­да ре­ша­ют ма­мы и ба­буш­ки, рис­ку­ют стать лич­нос­тя­ми мни­тель­ны­ми, не уме­ю­щи­ми брать на се­бя от­вет­ст­вен­ность. По­зи­ция муж­чи­ны-ли­де­ра не успе­ва­ет да­же за­ро­дить­ся, ведь ря­дом нет при­ме­ра для под­ра­жа­ния муж­ско­го по­ла. К то­му же в них час­то вос­пи­ты­ва­ет­ся чувст­во ви­ны, с ко­то­рым по­том чрез­вы­чай­но не­прос­то спра­вить­ся. Же­ны их, как пра­ви­ло, по­хо­жи на ма­те­рей и яв­ля­ют­ся ли­де­ра­ми в семье.

По дан­ным за­пад­ных ис­сле­до­ва­ний, 11% муж­чин до 30 лет в той или иной сте­пе­ни пе­ре­жи­ли эмо­ци­о­наль­ную бе­ре­мен­ность, ожи­дая пер­во­го ре­бен­ка.Пе­ред власт­ной ма­мой сын все вре­мя был ви­но­ват, что де­ла­ет что-то не так, а став му­жем, он чувст­ву­ет свою ви­ну пе­ред же­ной, что за­став­ля­ет ее ис­пы­ты­вать фи­зи­чес­кие не­до­мо­га­ния, свя­зан­ные с бе­ре­мен­ностью.

Из­на­чаль­но не уме­ю­щий справ­лять­ся со стрес­со­вы­ми си­ту­а­ци­я­ми пра­виль­но, то есть успеш­но пре­одо­ле­вать их, бу­ду­щий па­па рис­ку­ет по­гру­зить­ся в свои пе­ре­жи­ва­ния на­столь­ко глу­бо­ко, что нач­нет ис­пы­ты­вать их фи­зи­чес­ки. И его ощу­ще­ния бу­дут на­по­ми­нать симп­то­мы бе­ре­мен­ной суп­ру­ги.

Ее тош­нит по ут­рам – он бу­дет ис­пы­ты­вать при­сту­пы дур­но­ты, у нее бо­лит спи­на – он жа­лу­ет­ся на ост­рые бо­ли в по­зво­ноч­ни­ке. При­дет вре­мя ро­дов − муж­ская боль до­стиг­нет апо­гея и за­кон­чит­ся лишь в тот мо­мент, ког­да ре­бе­нок по­явит­ся на свет.

Как пра­ви­ло, фи­зи­чес­ки муж­чи­на из­ле­чи­ва­ет­ся пос­ле рож­де­ния ре­бен­ка. Но за­фик­си­ро­ва­ны слу­чаи, ког­да па­па стра­да­ет и от пос­ле­ро­до­вой де­прес­сии, ко­то­рая свойст­вен­на мно­гим жен­щи­нам.

По­во­ды для бес­по­койст­ва Со­пе­ре­жи­ва­ние, за­бо­та, под­держ­ка, вни­ма­ние и по­та­ка­ние при­хо­тям бе­ре­мен­ной же­ны – это нор­ма для бу­ду­ще­го па­пы. Да­же са­мый сдер­жан­ный в про­яв­ле­нии чувств муж­чи­на мо­жет из­ме­нить­ся до не­уз­на­ва­е­мос­ти в этот пе­ри­од.

Так что жен­щи­не не сто­ит бес­по­ко­ить­ся, что ее «не­про­би­ва­е­мый» бла­го­вер­ный вдруг стал, на­при­мер, из­лиш­не сен­ти­мен­таль­ным. Все про­яв­ле­ния эмо­ций в этот пе­ри­од – ва­ри­ан­ты нор­мы. За­пад­ные уче­ные про­во­ди­ли ис­сле­до­ва­ния гор­мо­наль­но­го фо­на муж­чин, го­то­вя­щих­ся к от­цовст­ву и жи­ву­щих со сво­и­ми же­на­ми.

Ре­зуль­та­ты по­ка­за­ли, что у бу­ду­щих пап бо­лее чем на треть умень­ша­ет­ся уро­вень тес­тос­те­ро­на (глав­но­го муж­ско­го гор­мо­на аг­рес­сии).

А уве­ли­чи­ва­ет­ся кор­ти­зол, ко­то­рый по­мо­га­ет не те­рять са­мо­об­ла­да­ния в стрес­со­вых си­ту­а­ци­ях, и эст­ра­диол, жен­ский по­ло­вой гор­мон, спо­собст­ву­ю­щий по­вы­ше­нию нер­в­но­го на­пря­же­ния и раз­дра­жи­тель­нос­ти. Прав­да, гор­мо­наль­ные из­ме­не­ния в ор­га­низ­ме муж­чи­ны, ко­неч­но, ско­рее сим­во­лич­ны и не ока­зы­ва­ют серь­ез­но­го вли­я­ния на его жиз­не­де­я­тель­ность.

Ско­рая жен­ская по­мощь

Преж­де чем де­лать серь­ез­ные вы­во­ды по по­во­ду суп­ру­га, жен­щи­на долж­на по­нять: при­чи­ной муж­ских стра­да­ний в пер­вую оче­редь ста­но­вит­ся страх, что он не спра­вит­ся с ролью от­ца. Не­уве­рен­ность си­дит так глу­бо­ко в под­соз­на­нии, что сам он мо­жет не при­зна­вать это­го. А фи­зио­ло­ги­чес­кие про­яв­ле­ния – это зер­ка­ло не­осоз­на­ва­е­мо­го, и тут уж ни­че­го не по­де­ла­ешь.

Жен­щи­на мо­жет по­мочь сво­е­му из­бран­ни­ку по­чувст­во­вать се­бя Муж­чи­ной. Для на­ча­ла нуж­но да­вать ему ма­лень­кие, но важ­ные за­да­ния. Она долж­на быть уве­ре­на, что муж­чи­на спра­вит­ся с по­став­лен­ной за­да­чей. Ког­да он сде­ла­ет то, о чем про­си­ли, обя­за­тель­но нуж­но его по­бла­го­да­рить и по­хва­лить.

Эмо­ци­о­наль­но бе­ре­мен­но­го муж­чи­ну во­об­ще все вре­мя нуж­но хва­лить и воз­рож­дать в нем му­жест­вен­ность, все­лять ве­ру и уве­рен­ность в се­бе. Если та­кие ма­лень­кие хит­рос­ти не по­мо­га­ют и ток­си­коз от­ца не про­хо­дит, не­об­хо­ди­ма по­мощь спе­ци­а­лис­та-пси­хо­ло­га.

Да, для боль­шинст­ва муж­чин са­ма мысль о не­об­хо­ди­мос­ти пси­хо­ло­ги­чес­кой по­мо­щи со­вер­шен­но не­при­ем­ле­ма. Но, к со­жа­ле­нию, спра­вить­ся с син­дро­мом ку­вад без по­мо­щи док­то­ра в ря­де слу­ча­ев не­воз­мож­но. За­да­ча суп­ру­ги – при­ло­жить все уси­лия, что­бы кон­суль­та­ция со­сто­я­лась.

Про­фес­си­о­наль­ный пси­хо­ана­лиз по­мо­жет муж­чи­не из­ба­вить­ся от стра­хов, на­учить­ся справ­лять­ся со стрес­сом и брать на се­бя от­вет­ст­вен­ность.

dytyna.info