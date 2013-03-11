Премьер-министр Украины Николай Азаров обеспокоен физическим развитием украинских детей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Глава правительства надеется, что реализация программы восстановления спортивных площадок и спортзалов, которая сейчас разрабатывается по поручению Президента Украины, поможет преодолеть эту проблему.

«Спортивные сооружения, несомненно, должны быть при каждой школе, в каждом микрорайоне и вообще везде, где это позволяют условия. Смотрите, если раньше наши дворы всегда имели спортивные площадки или, по крайней мере, места для того, чтобы дети могли погонять в футбол, то сейчас наши дворы заставлены машинами, гаражами, и детям нигде просто побегать, и тем более заниматься спортом. А это и здоровье, и закалка, и выносливость наших детей», - сказал Н.Азаров.

Он надеется, что к реализации этой программы будут привлечены не только местные органы власти, но и активисты в каждом доме. «Я думаю, что если произойдет такое объединение инициативы родителей и местных органов власти, то мы сумеем решить эту проблему. Но, конечно, я за то, чтобы как можно больше в школах уделяли внимание спортивным занятиям. И, может быть, инициировать проведение спортивных соревнований не только в рабочие дни, но и в выходные», - отметил премьер-министр.