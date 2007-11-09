Донецкие медики первыми в СНГ получили пульсаторные клетки сердца

Донецкие медики впервые в истории СНГ получили пульсаторные клетки сердца. Их вырастили в лаборатории из ствольных клеток спинного мозга, и уже за месяц смогут подсаживать пациентам с больным сердцем, чтобы поддержать его работу.

Успеха добилась лаборатория Донецкого института безотлагательной и восстановительной хирургии Академии медицинских наук Украины. Это учреждение лучше знают как наибольший в стране ожоговый центр, где выращивают кожу. Над "сердечным" экспериментом донецкие медики работали больше года.

Сами медики без лишней скромности называют свое достижение прорывом в области фундаментальной науки. Они создали сердечные клетки, которые пульсируют, – так называемый кардиомецид - вне границ человеческого организма, и уже буквально за месяц смогут использовать их на практике. Говорят, что их эксперимент, по крайней мере, на поприщах прежнего СССР, уникальный. В мире это делают лишь в странах, где серьезно работают с биотехнологиями.

Директор института говорит, что результат исследований важен еще и тем, что клетки выращивались не из эмбрионных тканей - это слишком дорого, а из ствольных клеток спинного мозга самого пациента, поэтому, когда их подсадят в больное сердце, не будет реакции отторжения.

Открытие донецких ученых позволит помогать людям с сердечными заболеваниями: тем, которые перенесли инфаркт или находятся в прединфарктном состоянии, а также больным стенокардией и другими болезнями.

Практически применять свое достижение институт начнет уже через месяц. В декабре здесь приобретут специальную навигационную систему, которая будет обнаруживать проблемные области сердца и вводить туда полученные биологические лекарства.

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