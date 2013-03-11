Как преодолеть весенний авитаминоз

С приходом весны люди все чаще жалуются на плохое настроение, хроническую усталость, слабость и нервозность. Все это по словам врачей проявления авитаминоза, недостатка витаминов в организме человека после зимы. Нередко он сопровождается снижением работоспособности, ухудшением памяти, сонливостью, частыми простудами и обострение хронических и генетических болезней.

Как бороться с весенней хандрой, рассказали на пресс-конференции в первый день весны иммунолог и диетолог.

- Сейчас весна. Идет тепло. Просыпается вирусная инфекция, и идет истощение организма. Наша иммунная система напрямую зависит от того, что мы едим, поэтому в первую очередь нужно сбалансировать собственное питание, - говорит иммунолог Лариса Кузнецова.

По ее мнению из ежедневного рациона в период обострения различных недугов лучше исключить пищу в которой много красителей и консервантов, отказаться от фастфудов и слишком жирной пищи. Зато ввести в рацион больше здорового, домашнего питания. Преимущество предоставлять сырым фруктам и овощам, а также квашенной капусте, помидорам, огурцам.

Как ни странно врачи не советуют употреблять комплексы аптечных витамин, наоборот, убеждают, что все необходимое для организма человека в обычной пище, главное в правильном количестве и пропорциях их употреблять.

- Главными витаминами зимой являются белки: мясо, рыба, яйца, птица, молочные продукты. Если эти продукты ежедневно есть на вашем столе, то нельзя говорить, что у вас недостаток витаминов, просто ваше питание может быть недостаточно сбалансировано. Важно понимать, что витамины в организм должны поступать комплексно, а питание должно быть разнообразным. Нельзя чего-то одного есть много, а другого не есть вообще. Должна быть определенная пропорция. Так же, как нельзя наесться фруктов летом на весь год. Белковой пищи должно быть больше, чуть меньше жиров, и меньше стоит употреблять углеводов, хотя они крайне важны для полноценной жизни. Соотношение растительных и животных жиров должно быть два к одному, растительных всегда больше. Сочетать например мясо с овощами или молочные продукты с фруктами, - рекомендует диетолог Светлана Фус.

Не менее важно, по словам специалиста, правильно распределять питание в течение дня, чтобы все необходимые микроэлементы успевали усваиваться. Поэтому дневную норму продуктов советует разделить на 4-5 приемов пищи. Например чтобы получить дневную норму аскорбиновой кислоты, по словам диетолога, достаточно съесть апельсин и два киви, или горсть замороженных летом фруктов. Зато не советует покупать аптечные мультикомплексни витамины, поскольку каждому организму человека не хватает какого-то своего витамина, того, что она меньше съедает в продуктах питания, поэтому лучше всего разнообразить свой рацион.

Стоит напомнить, что к белкам мы относим мясо, рыбу, птицу, яйца, сыр и орехи. Жиров всего содержится в сливочном масле, растительном масле и сале. А углеводами богаты все сладости, хлебные и макаронные изделия.

Необходимого зимой для нашего организма железа во гранатах, зеленых яблоках, в яйцах, бобовых и зерновых. Кальцием, который является основой крепких костей, роста волос и ногтей, насыщенные все молочные продукты, сыры и яичные желтки, а калием, печеный картофель, курага, изюм и свежие красные помидоры. Магний следует искать в рисовые, гречке, фасоли и хлебе. Цинк находится абсолютно во всех морепродуктах и ​​мясе, тыквенных семечках и ростках пшеницы.

Витамином А богаты морковь, свекла, красный перец, помидоры, тыква, и кукуруза. А чтобы восстановить витамин С в организме, нужно есть зелень, капусту, картофель и цитрусовые. Чтобы запастись витамином Е, достаточно пить травяные чаи. Лучше всего для этого подходит шиповник.

Вскоре у православных верующих начнется Великий пост. Но даже соблюдая пост, врачи не советуют голодать.

- Даже священники говорят, что в пост не имеют голодать дети, беременные женщины и больные. Действительно верующий человек, в первую очередь придерживаться духовного поста. Пост для души. А по питанию, то лучше исключить слишком жирную и вредную пищу - это полезно, - говорит Лариса Кузнецова.

И всем постящимся врачи рекомендуют не забывать о соевые и бобовые продукты, употреблять в рацион различные злаки, и не злоупотреблять сладостями, ведь глюкоза разрушает аскорбиновую кислоту и не дает усваиваться витаминам. Зато есть больше фруктов, больше времени проводить на свежем воздухе и не забывать о здоровом сне. И тогда, как говорят, весеннюю хандру, как рукой снимет.

gazeta.ua