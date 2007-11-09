Йогурт и сок вредны для зубов?

Оказывается, каждый раз съедая фрукт или йогурт, выпивая сок или безалкогольный напиток, мы подвергаем эмаль своих зубов разрушению или повреждению. Дело в том, что частое употребление содержащих кислоту продуктов может вызвать эрозию эмали. А это, по мнению американских дантистов, в свою очередь наносит существенный ущерб структуре зуба и способствует его распаду.

Содержащие кислоты, безалкогольные напитки и пищевые продукты могут разрушать эмаль зуба в течение долгого времени.

При этом нарушается и утончается его минеральную структуру. Такой процесс затрагивает и основной дентин, то есть ткань, которая составляет ядро каждого зуба. Таким образом, дентин становится желтым.

Минимизировать время употребления вредной для зубов еды до пяти минут советуют специалисты из Медицинской академии в Сан-Диего. А также, по возможности, не смаковать продолжительное время такие продукты, как фруктовые соки, свежие фрукты, йогурты, мед и изюм, так как они способствуют развитию необратимой зубной эрозии.

Признаком эрозии считается зубная боль, которую причиняет горячая или холодная пища. Так что если Вы чувствуете подобный дискомфорт, когда едите, то обязательно в ближайшее время нужно посетить стоматолога. А для профилактики дантисты также рекомендуют ежедневно использовать укрепляющую эмаль зубную пасту с нейтральным pH-фактором.

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