Из медуз будут изготавливать лекарство

В настоящее время медуз становится все больше и больше во всем мире, и они все время мешают рыболовам ловить рыбу: они не только губят рыбу в сетях и рвут сами сети, но и забивают водозаборы атомных станций.

Японские специалисты из института физических и химических исследований (RIKEN) совместно со специалистами компании Shinwa Chemical Industries предложили новый способ полезного применения гигантских медуз.

Ученые решили не только сократить их количество, но и извлечь из них полезное сырье - ученые будут получать из медуз белок муцин (mucin), который представляет собой слизь, однако обладает антибактериальными свойствами.

Ученые установили, что муцин из медуз сходен с муцином человека, и может заменить в промышленности муцин от свиней и коров, используемый в настоящее время в производстве лекарств, косметических средств, пищевых добавок и других продуктов.

Житомир.info