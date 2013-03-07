8 Марта - повод сделать приятное близким женщинам

71% украинцев считают 8 марта хорошим поводом сделать приятное близким женщинам.

Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы «Рейтинг», переданные агентству УНИАН.

В то же время, для 11% праздник 8 марта символизирует борьбу женщин за свои права, для 9% - это политический праздник из советского прошлого, а для 6% – это просто обычный день.

Чем младше респонденты, тем чаще они ассоциируют праздник 8 марта с хорошим поводом сделать приятное близким женщинам, в то же время, чем старшие респонденты, тем чаще они называют 8 марта политическим праздником из советского прошлого. Лишь для 7% мужчин 8 марта символизирует борьбу женщин за свои права, тогда как среди женщин – таких вдвое больше. И женатые и холостые одинаково относятся к празднику.

Больше всего тех, кто символизирует 8 марта с борьбой женщин за свои права, среди избирателей КПУ, а тех, кто считает его обычным днем – среди сторонников ВО «Свобода».

Для сравнения социологи предложили респондентам оценить отношение к празднику 23 февраля.

Выяснилось, что лишь для 41% опрошенных 23 февраля – это хороший повод сделать приятное близким мужчинам (так чаще считают женщины). Для 39% это праздник мужчин, которые имеют или имели отношение к армии (так чаще считают сами мужчины). При этом лишь 12% считают его политическим праздником из советского прошлого, а 7% – обычным днем.

Следовательно, отмечают исследователи, большинство, так или иначе, воспринимает 23 февраля как праздник.

Чем младше респонденты, тем чаще они ассоциируют 23 февраля с хорошим поводом сделать приятное близким мужчинам, в то же время, чем старшие респонденты, тем чаще они называют 23 февраля праздником мужчин, которые имеют или имели отношение к армии, или политическим праздником из советского прошлого.

Больше всего тех, кто символизирует 23 февраля с праздником мужчин, которые имеют или имели отношение к армии, среди сторонников КПУ, тех, кто считает его обычным днем – среди сторонников ВО «Свобода» и «Батькивщины».

Таким образом, отмечают в социологической группе «Рейтинг», наблюдается тенденция, когда молодежь все чаще «выводит» 8 марта и 23 февраля за рамки политики, праздники «обрастают» новыми ассоциациями и традициями, а политическая составляющая «вымывается».

На 8 марта и 23 февраля подарки дарят чаще, чем в День Валентина (14 февраля), который остается, скорее, молодежным праздником. Так, почти 40% мужчин и женщин получили подарки в День Валентина в этом году, при этом подарок на 23 февраля получили 70% мужчин, и те же 70% женщин ожидают свой подарок на 8 марта.

Исследование проводилось 22 – 28 февраля 2013 года. В нем приняли участие 2 тысячи жителей Украины в возрасте старше 18 лет. Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опроснику (face to face). Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений, близких к 50%, погрешность составляет не более 2,2%, для значений, близких к 30%, - не более 2%, для значений, близких к 10%, - не более 1,3%, для значений, близких к 5%, - не более 1%.