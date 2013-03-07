Президент присвоил почетное звание «Мать-героиня» более 10 тысячам многодетных женщин

В канун Международного женского дня - 8 Марта Президент Украины Виктор Янукович подписал указы о присвоении почетного звания «Мать-героиня» более 10 тысячам многодетных женщин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины Виктора Януковича, эти женщины родили и воспитали до восьмилетнего возраста пять и более детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке.

Удостоенные звания «Мать-героиня» женщины смогут получить предусмотренное действующим законодательством одноразовое вознаграждение в размере более 11 тысяч гривень.