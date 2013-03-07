Три напитка для быстрого похудения

Витаминный коктейль для похудения 1

Тебе понадобится: замороженные ягоды – черная смородина, клюква, бананы, апельсиновый сок, 2 столовые ложки йогурта, зеленое яблоко, стебелек сельдерея.

Ингредиенты смешай, помести в блендер на 20 секунд – готово!

Коктейль следует сразу же выпить. Он зарядит тебя бодростью и очистит организм.

Витаминный коктейль для похудения 2

Тебе понадобится: ананас, маракуйя и грейпфрутовый сок.

Коктейль прекрасно стимулирует пищеварение и очищает организм. Положи в блендер 150 г свежего ананаса, взбей, затем добавь сок грейпфрута и взбей. Перелей в стакан и добавь маракую.

Витаминный коктейль для похудения 3

Тебе понадобится: курага, банан, йогурт, апельсиновый сок.

Богатую клетчаткой курагу замочи на ночь в апельсиновом соке, утром взбей в блендере и добавь лимонный сок по вкусу.

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