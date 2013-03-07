Древний рецепт русских красавиц для роста волос

Роскошные длинные косы русских красавиц прославили красоту наших девушек на мир. Как добиться такого же эффекта и заставить волосы расти в два раза быстрее? Существует уникальный древний рецепт для роста волос, который применяли еще наши пра-пра-пра и т.д. бабушки.

Чтобы твоя коса была такой же длиной, объемной и роскошной, как у красавиц в Древней Руси, делай специальный массаж головы, который займет у тебя всего 8 минут, а эффект, который будет заметен уже через 7 процедур, тебе просто шокирует. Массаж головы укрепит фолликулы, отшелушит кератиновые чешуйки, остановит расщепление кончиков и улучшит кровообращение кожи головы. Совмещай массаж головы с масками для волос, которые проводи 2-3 раза в неделю.

1. Погладь голову с двух боков, не задевая уши, после перейди на лобную и затылочную зону. Выполняй движения равномерно, работая поочередно подушечками пальцев обеих рук и соедини их на макушке.

2. Основаниями ладошек симметрично надавливай на разные части головы, периодически (через 7-10сек.) меняя места воздействия. После повтори то же самое подушечками всех пальчиков и их сжатыми в кулак фалангами. Надави сильнее на лобную и затылочную часть головы.

3. Делай растирания, начиная с кругообразных, переходи к прямолинейным и завершай спиралевидными. Производить движения нужно подушечками пальчиков, сдвигая, надавливая и растягивая кожу. Начинай от макушки до ушей, к надбровным дугам. Растирания смени поглаживаниями, затем кругообразными, успокаивающими движениями разотри виски, избегай агрессивного воздействовать на кожу.

4. Симметрично пройдись по голове основанием одной или обеих ладошек, как бы разминая ее. Правильное выполнение: ладошкой надавливая на кожу, после слегка смести.

5. Разминания плавно переводи в поколачивания подушечками четырех пальчиков обеих рук, стараясь производить их по всей поверхности и усиливая лишь в затылочной и лобной зоне.

Заверши процедуру успокаивающими поглаживаниям, которые следует выполнять подушечками пальцев.

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