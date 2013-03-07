8 марта ожидаются дожди и мокрый снег

8 марта по всей территории Украины будут идти дожди, а также мокрый снег.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил рукоовдитель Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида во время прямой телефонной линии в Киеве.

«Кроме Крыма. Там будет тепло и сухо. Во все регионах будет идти либо дождь, либо, как на севере, дождь с мокрым снегом», - сообщил метеоролог.

По его словам, погода в этот период будет формироваться под влиянием атмосферных фронтов, которые придут в Украину с северо-запада Европы. Н.Кульбида пояснил, что на границе теплого и холодного воздуха будут отмечаться достаточно интенсивные осадки, которые пройдут практически на всей территории страны.

Он добавил, что 8 марта в северных областях Украины стоит ожидать от 1 до 6 градусов тепла, на юге и западе - до 13 градусов тепла, а в центральных и восточных областях 0 от 6 до 11 градусов.

9-10 марта в Украине немного похолодает. Так, на севере и западе ночью температура опустится до 4 - 9 градусов мороза, днем - около 0. На юге, в центре и на востоке температура будет колебаться от 0 градусов до плюс 5 ночью, а днем - до 10 градусов тепла, сказал Н.Кульбида.