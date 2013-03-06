Лицензирование импортных лекарств защитит от подделок - Бахтеева

Лицензирование импортных лекарств позволит защитить граждан Украины от возможного ввоза некачественной или поддельной продукции. Об этом заявила народный депутат, член парламентской фракции ПАРТИИ РЕГИОНОВ, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева, комментируя заявление Премьер-министра Николая Азарова о том, что 1 марта вступил в силу закон по лицензированию импорта медпрепаратов.

«Лицензирование импорта лекарственных средств – это европейская норма, регламентированная рядом документов Европейского Союза. Применяя такой механизм регулирования, страны ЕС защищают своих граждан от возможного ввоза некачественной или поддельной продукции», - акцентировала внимание Татьяна Бахтеева.

Она подчеркнула, что лицензирование импорта уравняет стоимость лекарств в Украине и за рубежом, поскольку из формирования цены убирается коррупционная составляющая.

«Лицензирование импорта создаст систему, когда цена препарата на рынке Украины будет соизмеримой с ценой производителя и ценой этого препарата в соседних государствах. Причем цену препарата можно будет легко проконтролировать, что немаловажно для потребителя», - убеждена парламентарий.

Татьяна Бахтеева также отметила, что вступление в силу этого закона не привело к повышению цен на лекарства или к их дефициту.