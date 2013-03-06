Президент принял участие в открытии Черкасского областного диагностического консультативного центра

Президент Украины Виктор Янукович принял участие в церемонии открытия Черкасского областного диагностического консультативного центра коммунального учреждения «Черкасская областная больница» Черкасского областного совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, поздравляя присутствующих с открытием учреждения, глава государства отметил, что шаги, которые осуществляет власть в рамках реализации реформы медицинской сферы, направлены на повышение качества медицинских услуг для населения и на улучшение условий труда медиков.

«Это вопрос, который мы никогда не забываем, и мы его постепенно решаем. Из года в год мы увеличиваем заработную плату, из года в год мы улучшаем условия для работы работников медицинской сферы», - сказал Президент.

По словам главы государства, на реконструкцию и модернизацию Черкасского областного диагностического консультативного центра было направлено 75 млн. грн.

«Власть и в дальнейшем будет работать над развитием Черкасской областной больницы, и в ближайших планах - открытие областного перинатального центра, которое должно состояться до конца года», - сказал В.Янукович.

Президент вручил персоналу Черкасского областного диагностического консультативного центра ключи от двух реанимобилей.

После торжеств главврач учреждения Александр Дудник ознакомил главу государства с работой центра. Он продемонстрировал клиническую диагностическую лабораторию, кабинеты магнитно-резонансной и компьютерной томографии.

Как отметил А.Дудник, создание Черкасского областного диагностического консультативного центра, который начнет прием граждан через неделю, позволит жителям города и области в максимально короткие сроки проходить обследование на современном диагностическом оборудовании.

После церемонии открытия центра глава государства пообщался с жителями Черкасс.

*** Диагностический консультативный центр обеспечен современным техническим оборудованием, в частности компьютерным спиральным томографом, магнитно-резонансным томографом, рентгенаппаратом экспертного класса, аппаратом ультразвуковой диагностики экспертного класса.