10 заповедей бесконфликтной семьи

Идеальный брак, в котором партнеры никогда не ссорятся, всегда уступают друг другу и в любой ситуации находят компромисс, - самый яркий миф о семейной жизни. Любой опытный психолог скажет: такого просто не может быть. Но кто мешает нам к этому стремиться? Какие шаги нужно предпринять?

Зачем люди создают семьи? Если спросить об этом молодоженов, в ответ услышишь приблизительно следующее: «Мы хотим быть вместе!», «Хотим быть счастливыми!», «Мы будем любить друг друга и вместе растить детей!» Если задать тот же вопрос парам, которые уже 10-15 лет в браке, они скажут почти то же самое. С единственной разницей: в ответах все реже и реже будет звучать местоимение «мы». «Я хотела бы… Я мечтаю… А вот он… Ему кажется…»

Куда же девается это задорное «мы»? Почему спустя годы брак для многих превращается в рутину, клетку, поле боя, но отнюдь не в оазис счастливой, наполненной любовью и духовностью, жизни? Каждый может перечислить хоть сто причин. Одни назовут бытовые неурядицы, вечную гонку и нехватку сил. Другие обвинят партнера в непонимании и черствости. «Из наших отношений исчезла романтика!» - скажут третьи.

А ведь на самом деле причина всего одна. Нам не хочется признаваться в этом самим себе, потому что тогда мы выглядим не в лучшем свете. Но от правды не уйдешь. Знаете, что случилось? В какой-то момент мы просто пустили наши отношения на самотек. Мы решили: раз все так хорошо начинается, то это будет всегда. И делать в сущности ничего не надо - просто жить. Вот главная ошибка всех влюбленных, наивно полагающих, что головокружительное влечение друг к другу - гарантия прекрасной семейной жизни! Вот почему крепкие, на первый взгляд, пары, прожившие вместе много лет, часто захлестывают не радость и счастье, а отчаяние и безысходность!

Но есть и хорошие новости: всегда, на любом этапе, даже когда кажется, что все уже безнадежно, можно снова встать у руля, чтобы направить свой потрепанный кораблик любви в тихую гавань семейного счастья. И не стоит думать, что счастливые семьи - те, в которых супруги всегда смотрят в одном направлении. Это утопия! Мы все разные, и то, что наше видение мира часто не совпадает, - абсолютно нормально. Другое дело, как мы ведем себя в таких ситуациях. Вместе с Татьяной Аржанниковой, психологом-консультантом, членом Киевской ассоциации практикующих психологов и психотерапевтов, мы сформулировали 10 установок, которые укрепят брак и помогут конструктивно решить возникающие проблемы. Эти правила эффективны, когда им следуют оба супруга. И пусть это не очень-то просто, мы настаиваем: попробуйте!

1. Дружите

«І хай чоловік стане тобі добрим другом на все життя!» - это неожиданное пожелание я получила на свадьбе от 70-летней родственницы. Тогда главным мне казалось другое: чувства! Друг? Это что-то не из той оперы… Только спустя годы мне удалось осознать всю важность этих простых слов. Страсти остывают. Любовь становится спокойной и уравновешенной. На первый план в отношениях выходит дружба. Если ее нет - нет понимания. Нет доверия. Нет интереса друг к другу. Люди вроде бы живут вместе, но каждый вращается по своей орбите. Они просто «тянут быт».

Чтобы понять, не исчезло ли из ваших отношений это дружеское начало, сравни свое общение с мужем и с близкой подругой. О чем вы говорите, какие тайны доверяете друг другу, что делаете вместе? Вряд ли ты предъявляешь подруге претензии по поводу каких-то мелочей: ты готова принять ее с недостатками, потому что тебе с ней интересно. Ты относишься с уважением к ее увлечениям, работе. Иногда ты жертвуешь своими делами ради нее. И всегда готова прийти на помощь! Можно ли сказать то же самое о твоих отношениях с мужем?..

«Дружба - тот фундамент, на который надстраиваются любовь и близость. Постоянно подпитывайте вашу дружбу! - советует психолог. - Проявляйте друг к другу живой интерес. Пытайтесь познать мир другого, ведь ощущение, что партнер знаком до последней волосинки, - всего лишь иллюзия. Часто мы даже не подозреваем, о чем он мечтает и чем живет! Доверяйте друг другу. И предлагайте искреннюю помощь».

В общем, все как в знакомой детской песенке: «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит…» Опирайтесь на дружбу!

2. Критикуйте, но принимайте

Как часто мы слышим: принимайте любимых такими, какие они есть! Но иногда очень сложно поверить в то, что поспешно опустошающий тарелку с лапшой лысеющий мужчина в майке и есть тот самый прекрасный принц, за которого ты когда-то выходила замуж. Кстати, ему тоже порой трудно увидеть в кричащей на детей тетке с немытой головой ту самую девчонку, за которой хотелось бежать на край света. Что ж, влюбленность склонна к идеализации. Но мудрая любовь как раз тем и сильна, что и лысеющий человек в майке, и голосистая барышня без прически и макияжа по-прежнему остаются родными и любимыми. Со всеми своими недостатками. Принять эти несовершенства в партнере - не значит смириться. Принять - это впустить в сердце.

Сложно? Но это единственный путь. Каждый из нас ожидает от любимого приятия, поддержки и одобрения своих поступков. Это не означает, что в браке нет места конструктивной критике. Без нее люди перестают развиваться. Но критиковать - не обвинять и придираться. «Критикуйте не человека, а его конкретный поступок. Не употребляйте слов «всегда» и «никогда». Не сравнивайте с другими. Не заставляйте оправдываться. Вместо того чтобы погружаться в описание проблемы, предлагайте варианты ее решения. Такой подход действительно способен изменить ситуацию, а не лишь развить чувство вины и раздражительность у вашей половины», - вот краткий ликбез Татьяны по конструктивной критике. Вместе с тем психолог рекомендует концентрировать свое внимание на достоинствах друг друга.

3. Озвучивайте ожидания

«Я думала, нет, была уверена, что ты…» - «А откуда я знал?» Этот диалог наглядно иллюстрирует то, что происходит в миллионах семей. Очень часто мы играем друг с другом в игру «Угадай, что я хочу». Поскольку телепатией владеют единицы, как правило, партнер не угадывает - и мы разочаровываемся в нем: «Он меня не понимает!» Да он бы и рад понять, только нужно объяснить.

«Говорите вслух о своих потребностях: «Я хочу», «Мне было бы приятно», «Меня бы порадовало, если бы ты…» - советует психолог. - Это гораздо эффективнее, чем обвинять партнера в черствости и нечуткости. Заметьте, что мужчинам нужна конкретика: высказывайте свои пожелания ясно и без намеков, глядя в глаза любимому. Объясните, почему вам это важно. Убедитесь, что вас поняли правильно. И вы получите в ответ то, на что надеялись».

4. Не собирайте камней за пазухой

Есть очень распространенная женская ошибка. Он, сам того не желая, обидел тебя. Но ты решаешь: «Не буду об этом говорить. Как-то переживу». Эдакая смиренность, которой ты даже где-то бравируешь. Но обиды не рассасываются. Они наслаиваются одна на другую, и в один прекрасный момент на мужа обрушивается такой ушат обвинений и гнева, что он полностью обескуражен. А главное, не может понять: откуда? Ведь все было хорошо!

Чтобы этого не происходило, важно понять одну вещь: скрывая от любимых свои истинные чувства и переживания, мы им врем. Своим поведением показываем, что все хорошо, а в душе у нас бушуют страсти. Если мы не будем открыты в своих чувствах, то не получится диалога. Так что неприятную для тебя ситуацию стоит разобрать. Потому что накопленные обиды - мощный разрушающий фактор. Отсюда следует пятая заповедь…

5. Решайте проблемы, не откладывая

На конфликтную ситуацию нельзя закрывать глаза. Нужно вместе ее прорабатывать. Пусть не сиюминутно, если вы оба злитесь и кипите, но сегодня. Дайте друг другу выговориться и постарайтесь понять, что чувствует другой. Для этого мысленно станьте на место партнера и представьте его чувства. Обсудите свои переживания. Если во время разговора накипает раздражение, отвлекитесь, например, попейте чаю.

Конечная цель - прийти к решению конфликта, то есть найти конкретный выход из сложившейся ситуации. Это либо алгоритм, пошаговое руководство друг для друга, как каждый будет действовать в подобных случаях, либо договоренность, которая должна быть выполнимой. Если после разговора вы ни к чему не пришли, скорее всего, в следующий раз все повторится по новой.

6. Соглашайтесь, когда… правы

К чему ты стремишься в браке? Быть счастливой или быть правой? Это кардинально разные позиции. Если человек любой ценой хочет добиться своей правоты, то, возможно, супруг и признает, что его позиция ошибочна, но это никому не добавит счастья.

Как часто вместо того чтобы просто наслаждаться совместными делами, мы тратим энергию на пустые споры, цель у которых одна - добиться своего. «Мы сегодня поедем на дачу, а завтра по магазинам, я так решила!» - настаиваешь ты. «У меня нет никакого желания тратить воскресенье на закупку продуктов!» - упирается муж. И пусть даже твое решение правильное, задумайся: какая разница? Добавит ли тебе радости факт, что муж согласится с тобой, но весь день будет ходить обиженным и надутым? Если ему это важно, пусть будет так, как он хочет. В следующий раз он уступит тебе. Проверь и убедись: уступив с легким сердцем, ты станешь намного счастливее, чем силой добившись своего.

7. Прощайте друг друга

Все мы совершаем ошибки. И если хотим быть вместе с любимым человеком, надо учиться их прощать. Не сделаем этого - будем жить под гнетом бесконечных обид. Но где найти силы для прощения? Начни с благодарности. Скажи судьбе и Богу спасибо за то, что оказалась в этой ситуации. Ведь она обязательно чему-то научит! Найди в ней положительные моменты. Например, муж забыл о твоей просьбе: возможно, ты неясно ее высказала?

Это повод в следующий раз выражаться понятнее. Маркируй мысленно ситуацию каким-то позитивным значком (скажем, улыбающимся календариком). В следующий раз, оказавшись в подобных обстоятельствах, ты вспомнишь об этом календарике - а следовательно, и о том, как добиться понимания со своим партнером. Прощай чистосердечно.

8. Обнимайтесь, касайтесь, любите!

Какую роль в супружеской жизни играет физическая близость? Пары, у которых с этим все в порядке, поставят секс далеко не на первое место среди семейных ценностей. Но те, у которых с интимом есть проблемы, назовут его едва ли не самым важным фактором крепкой семьи. Вот такой парадокс. А все дело в том, что секс - лакмус отношений.

Проблемы в паре начинаются не в постели, как думает большинство! Совсем наоборот. Физическая неудовлетворенность - продолжение ваших психологических несостыковок. Посудите сами: когда любящие люди проявляют заботу друг о друге на протяжении дня, то вечером желание близости совершенно естественно! Открываясь друг другу душевно, мужчина и женщина точно так же открываются друг другу телесно. И наоборот: глупо надеяться на хороший секс, когда за день не сказано ни одного ласкового слова!

«Полноценный секс, в котором люди готовы дарить и получать наслаждение, невероятно важен для отношений, - комментирует Татьяна Аржанникова. - Но если в первое время супружеской жизни желание рулит нами, то с годами мы должны учиться управлять желанием. Чтобы настроить любимого на сладкую ночь, поцелуйте его утром перед уходом на работу, позвоните в течение дня, встретьте улыбкой вечером. И почаще обнимайтесь!»

9. Радуйте мелочами

Муж уезжает в командировку и оставляет тебе в сумочке маленький сюрприз - твою любимую шоколадку. Ты встаешь пораньше утром, чтобы погладить ему рубашку. Он встречает тебя после работы, хоть ему и не по пути. Ты готовишь на ужин его любимые вареники с картошкой… Казалось бы, мелочи. Но из таких мелочей состоит наша жизнь. Всегда можно найти, чем порадовать любимого. И эти несложные проявления заботы могут радикально изменить отношения в паре. Когда ты чувствуешь, что тебя любят, ссориться и спорить не хочется.

10. Работайте над отношениями каждый день

Это самое сложное из всего перечисленного. Кажется: сделаю то-то и то-то - и у нас все будет отлично! К сожалению, нет. Искренние, теплые, добрые отношения, замешанные на любви и взаимном влечении, требуют ежедневной отдачи.

Все время думайте над тем, как улучшить ваш брак. Поймите оба: если не предпринимать усилий, пустить все на самотек, то ситуация в браке ухудшается. Она не остается неизменной! Спросите себя перед сном: «А что сегодня я сделала для нашей семьи?» Вкладывайте в отношения с любимым человеком максимум. И пусть семья станет самым главным проектом вашей с мужем жизни!

В момент ссоры представьте вашу семейную жизнь лет через десять. Будет ли иметь значение то, о чем вы спорите в данный момент? Эта техника обесценивает конфликт.

Часто ли ты улыбаешься своему любимому? А ведь именно улыбкой ты сообщаешь ему о своих чувствах. Проснувшись, подумай о том, как все-таки здорово, что он рядом! И улыбнись, глядя ему в глаза!

Из многих спорных ситуаций можно безболезненно выйти с помощью юмора. Если вы изложите проблему в комичном свете и вместе посмеетесь над ней, напряжение исчезнет!

Стоп! Этого делать не стоит!

Как ни крути, а разногласий в семейной жизни не избежать. Но кое-каких вещей в споре лучше не делать!

• Не вспоминай старые обиды. Их время уже ушло. Если ты не нашла в себе сил обсудить их сразу, то сейчас это уже неуместно. Забудь о них! Сконцентрируйся на настоящем.

• Не вызывай в другом чувство вины. Обвиняя супруга или детей, ты подорвешь в них чувство уверенности в себе, но ни на шаг не приблизишься к решению конфликта. Это обычная манипуляция!

• Не делай то, за что потом будет стыдно. Когда охватывает гнев, обидные слова так и вертятся на языке. И лучше его прикусить. Потому как несколько оскорбительных слов, брошенных в пылу, могут разрушить то, что строилось годами.

• Не спорь ради спора. Всегда помни о своей цели: чего ты, собственно, добиваешься? Может, ты ссоришься с любимым потому, что устала и плохо себя чувствуешь, а вовсе не потому, что он не купил хлеба?

• Не выноси конфликт на люди. Все, что происходит в вашей семье, касается только вас двоих. Ни родственники, ни друзья, ни случайные попутчики не могут быть свидетелями конфликта. Любые проблемы выясняйте наедине. И не при детях! Потому что ссоры родителей жестоко травмируют их психику.

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