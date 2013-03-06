Премьер-министр Украины Николай Азаров предлагает расширить перечень препаратов, на которые будут установлены референтные цены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

«Развитие проекта сдерживается тем, что перечень аптек, которые применяют такие цены, определяется местной властью. И поэтому их мало. Думаю, пришло время распространить проект на все аптеки. А также начать следующий этап введения референтных цен на другие группы лекарств», - сказал Н.Азаров.

Он поручил Министерству здравоохранения в течение двух недель разработать предложение по развитию программы референтных цен.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году правительство приняло решение на большую группу препаратов от гипертонии установить референтные цены, то есть значительно не превышать цены на аналогичные препараты в соседних странах.