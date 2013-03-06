Правителство опекается состоянием спортивных площадок в школах

Премьер-министр Николай Азаров поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, новосозданному Министерству молодежи и спорта вместе с Министерством образования и науки и региональными администрациями на протяжении месяца провести инвентаризацию учебных заведений, где нет спортивных сооружений, и составить программу строительства или реконструкции и восстановления и определить ресурсы на ее выполнение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил на заседании Кабинета министров.

"Президент Украины поставил задачу вернуть спортивные площадки, спортзалы в каждое учебное заведение. Я убежден, что эту задачу можно выполнить на протяжении текущего года. Если тщательным образом подготовить ее выполнение и сконцентрировать ресурсы", - сказал Н.Азаров.

Как отметил глава правительства, эта программа будет рассмотрена на заседании КМУ.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Президент Украины Виктор Янукович раскритиковал работу Министерства образования и науки, молодежи и спорта, которая привела к упадку детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ).

Президент отметил, что практически по всем регионам слышал сетования по поводу того, что уничтожаются эти спортивные заведения.

"Не для этого мы это делали… Где Дмитрий Владимирович?... чтобы вы уничтожали это. Не для этого! Понимаете? Потому сейчас с Сафиуллиным сделайте это дело, исправьте свою ошибку", - сказал В.Янукович, обращаясь к министру образования и науки, молодежи и спорта Дмитрию Табачника. На что министр, поднявшись, сказал, что все понял.

Глава государства призвал также местную власть навести порядок с детской спортивной инфраструктурой, большинство которой находятся в запущенном состоянии. Только в школах и детсадах нужно модернизировать 28 тыс. спортивных площадок, отметил В.Янукович.

"Кто из нас в детстве, скажите, не играл на этих площадках? Куда они сейчас делись, эти площадки? Что - детей не стало? Или не такие дети? Немедленно восстановить", - приказал Президент губернаторам.