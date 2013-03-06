Азаров поручил существенно увеличить помощь детям-сиротам

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству социальной политики на протяжении месяца подготовить и внести на рассмотрение правительства предложения по существенному увеличению помощи для детей-сирот и малообеспеченных семей до конца 2013 года и на 2014 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Кабинета министров.

"Министерству социальной политики на протяжении месяца подготовить и внести на рассмотрение правительства предложения по существенному увеличению помощи для детей-сирот и малообеспеченных семей до конца 2013 года и на 2014 год. Тщательно просчитайте все финансовые возможности и нужные ресурсы. Нам нужно будет их учесть в изменениях в государственный бюджет по итогам первого квартала…", - сказал Н.Азаров.