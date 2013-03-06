Государство сделает все для снижения цен на лекарства

Введение НДС со ставкой 1-2% не может привести к увеличению стоимости лекарственных препаратов, учитывая достаточно жесткую конкурентную борьбу между иностранными компаниями-производителями.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам, однако перед введением любой ставки НДС необходимо предложить и внедрить инструменты референтного ценообразования не только на лекарства для гипертоников, но также и на другие социально необходимые рецептурные препараты, чтобы зафиксировать цену иностранных лекарств при снабжении их в Украину.

Необходимо это сделать для того, говорится в сообщении пресс-службы, чтобы государство и граждане были уверены: цена лекарств, поставляемых в Украину, однозначно не больше цены именно этих лекарств в восточноевропейских странах, например, в Польше, Словакии, Венгрии, Болгарии и др.

Учитывая расходы иностранных компаний-производителей на рекламу и другие инструменты для продвижения своих лекарств в Украине, в случае уменьшения маркетинговых затрат эти компании-производители уже сегодня могут снизить цены на лекарственные средства, уверяют в Государственной службе Украины по лекарственным средствам.