Кабмин решил закрыть Солотвинский солерудник

С целью предотвращения возникновения катастроф и возможных человеческих жертв принято решение ликвидировать ГП «Солотвинский солерудник», что в Тячевском районе Закарпатской области.

Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров 4 марта 2013 года, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

В Департаменте напомнили, что на территории шахтных выработок Государственного предприятия «Солотвинский солерудник» сложилась чрезвычайная ситуация – там происходит неконтролируемый процесс затопления горных выработок.

Выводы ученых, которые изучали проблему, являются безапелляционными: дальнейшая эксплуатация соляных ресурсов солерудника и предоставления услуг аллергологическим больницам в нынешней ситуации невозможна, поэтому продолжать работу предприятия опасно.

На ликвидацию и экологическую реабилитацию территории влияния горных работ ГП «Солотвинский солерудник» будет потрачено 339 млн грн, ожидаемая продолжительность работ – 7 лет.

Таким образом, правительство приняло решение относительно урегулирования устаревшей и опасной ситуации.

В сообщении отмечается, что Солотвинский солерудник – уникальное месторождение, горные выработки которого использовались для лечения больных бронхиальной астмой. На 300-метровой глубине в шахтах солерудника ежегодно лечились десятки тысяч больных. Солерудник по праву считается лучшим в Европе, по заключениям международных консилиумов, оздоровление здесь самое эффективное. Но на протяжении 1998-2007 годов эксплуатация горных выработок на ГП "Солотвинский солерудник" осуществлялась в аварийном режиме, а с 2007 года добывающие работы фактически остановлены. Резкое увеличение притока подземных вод и активное развитие техногенного карста привели к существенному ухудшению окружающей среды и нарушению безопасности промышленных и жилых объектов пгт Солотвино. В зоне опасности из-за неконтролируемых геологических процессов оползней на территории солерудника сегодня оказались 292 жилых дома, в которых живут более 1250 человек, 2 общеобразовательные школы, детсады, местные больница и поликлиника, водоканал, линии электросетей, газопровод и участки дорог.

Во исполнение поручения Президента Украины от 19 ноября 2010 года относительно урегулирования ситуации, которая сложилась на ГП «Солотвинский солерудник», сохранения аллергологических больниц, которые функционируют в подземных выработках соляных шахт этого предприятия, и недопущения возникновения техногенной катастрофы в пгт Солотвино, был разработан План мероприятий по недопущению техногенной катастрофы и отселения граждан, жилье которых расположено в зоне возможной деформации земной поверхности.

Для проведения первой очереди комплекса безотлагательных мероприятий правительственным распоряжением от 30 марта 2011 года № 357-р выделены средства из резервного фонда Кабинета министров Украины. Был построен жилой массив в с. Теребля (116 квартир в 8 многоквартирных домах, 17 индивидуальных жилых домов усадебной застройки, общеобразовательное учебное заведение на 330 мест, дошкольное учебное заведение на 140 мест, инженерные сети водоснабжения, водоотвода, электроснабжения и дорожная инфраструктура). Проведен комплекс работ по вынесению инженерных сетей водоснабжения и электроснабжения из прогнозируемой зоны карстовых провалов и деформации земной поверхности.

В 2012 году строительство жилого комплекса для отселения жителей поселка продолжалось: на эти цели распоряжением Кабинета министров от 25 июня 2012 года № 464-р было предусмотрено выделение Закарпатской облгосадминистрации средств в сумме 7,8 млн гривень. По состоянию на 1 января 2013 года готовность объектов строительства жилищного комплекса и объектов инфраструктуры составляет почти 85%. Планируется, что эти работы будут завершены до конца текущего года.