Гослекслужба уже выдала 129 лицензий на импорт лекарств

Государственная служба Украины по лекарственным средствам, которая постановлением Кабинета министров Украины от 11 февраля "О внесении изменения в пункт 5 перечня органов лицензирования" определена органом лицензирования хозяйственной деятельности по импорту лекарственных средств, по состоянию на 5 марта приняла 132 заявления на осуществление хозяйственной деятельности по импорту лекарственных средств от субъектов ведения хозяйства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, по результатам рассмотрения заявлений и прилагаемых к ним документов Гослекслужба приняла решение о выдаче лицензий 129 субъектам ведения хозяйства на осуществление хозяйственной деятельности по импорту лекарственных средств, а также засвидетельствованных Гослекслужбой Украины копий такой лицензии для отделенных подразделений лицензиата.

Как напомнили в пресс-службе Минздрава, Гослекслужба Украины 1 марта 2013 года начала выдачу лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по импорту лекарственных средств по упрощенной процедуре.