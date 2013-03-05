ООН начинает в Украине кампанию за здоровый образ жизни

Представительство ООН в Украине объявляет о начале национальной информационной кампании на внешних носителях, которая направлена на популяризацию здорового образа жизни среди населения Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Организации Объединенных Наций в Украине.

Информационная кампания будет проходить по всей территории Украины в течение 2013 года. За этот период запланировано раскрыть пять тем, связанных со здоровьем, а именно: здоровая планета и окружающая среда, полезность потребления фруктов и овощей, вакцинация, репродуктивное здоровье, здоровое старение. Также в информационную кампанию будет включена тема раннего тестирования на ВИЧ.

Все имиджи кампании разработаны в одном стиле в форматах биллборда и сити-лайта. Каждое из изображений содержит слоган – «В твоей жизни есть люди, ради которых стоит жить», - авторы кампании обращаются к чувственной стороне каждого, призывают быть небезразличными, в позитивном тоне подчеркивают необходимость заботиться о собственном здоровье и здоровье родных и близких людей.

Комментируя избранные для кампании темы, исполняющая обязанности Координатора системы ООН в Украине, глава Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Юкие Мокуо сказала: «ЮНИСЕФ обеспокоен тем, что только половина детей в Украине прошли полную вакцинацию. Это основной риск для детей в Украине, который может привести к смерти от инфекционных заболеваний. Мы призываем всех украинских родителей осознать этот риск и сделать этот выбор, ведь иммунизация - самый безопасный способ защиты ваших детей».

Руководитель Представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Дорит Ницан заметил, что «путь к здоровью требует от нас определенных усилий или изменений: фрукты и овощи являются важной составляющей здорового питания. Если употреблять ежедневно в достаточном количестве по крайней мере 500 грамм разных фруктов и овощей, за исключением картофеля, мы могли бы предотвратить возникновение одной трети сердечных заболеваний и 10% некоторых видов рака. Благодаря здоровому образу жизни, а также здоровой окружающей среде и доступу к качественным медицинским услугам, мы можем жить дольше - прибавить годы к нашей жизни и жизни к нашим годам».

В соответствии с Рамочной программой партнерства правительства Украины – ООН на 2012-2016 годы, которой определены приоритетные направления сотрудничества, одно из важнейших мест отведено здравоохранению. Программой определены направления сотрудничества по вопросам ВИЧ/СПИДА, улучшения репродуктивного здоровья, поддержки иммунизации и т. п. Приоритеты в области здоровья также определены в программе «цели Развития Тысячелетия», которую Украина обязалась выполнить до 2015 года.