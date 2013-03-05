Кабмин намерен ввести НДС на импортные лекарства

Кабинет министров намерен ввести НДС на импортные лекарства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе совещания с основными отечественными дистрибьюторами лекарственных препаратов.

“Давайте вместе подумаем о введении такого учетного НДС. Не фискального, а учетного. Подумаем, сколько он должен быть”, - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что НДС на лекарства существует практически во всех странах Европы, и Украина является здесь исключением. “Это исключение позволяет заниматься различными манипуляциями, фальсификациями и т.д.”, - отметил Н.Азаров.

Премьер добавил, что это будет непопулярное решение, так как вызовет опасение, что цены на лекарства повысятся. “Практически все скажут, что завтра введут налог и лекарства поднимутся в цене. Мы должны четко сказать, что НДС будет введен при таком механизме, что никакого повышения стоимости лекарств не будет”, - подчеркнул Н.Азаров, и попросил дистрибьюторов подготовить свои предложения по этому вопросу.